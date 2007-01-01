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Отель "Яхонты Таруса" - семейное место для гармонии и отдыха

Здесь дети не скучают, а взрослые получают перезагрузку для души и тела
30.05, 15:42
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Агентство "Комсомольская правда-Калуга" объявило победителей конкурса "Гордость региона". На это звание могли претендовать предприятия, компании и организации Калужской области, за которые отдавали свои голоса жители. Несколько месяцев на сайте "Комсомолки" шло голосование, и каждый мог выразить свое мнение.  Уверенную победу в конкурсе одержал и загородный отель "Яхонты Таруса", открывший свои двери для гостей более десяти лет назад. Здесь найдут свое место силы как любители активного досуга, так и те, кто мечтает об уединенном отдыхе в окружении природы, вдали от городской суеты.

Беззаботное времяпровождение

210 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного пребывания. На территории комплекса работает аквацентр с панорамным бассейном, финской сауной, СПА-процедурами и фитнес-залом.

Для долгих прогулок отлично подойдут эко-тропы среди высоких деревьев и разнообразных кустарников. Волейбольная площадка, конные прогулки, пляжный отдых на берегу озера, а также боулинг, бильярд, караоке, 5D кинотеатр, тир, прокат спортивного оборудования для детей и взрослых – всё, что необходимо для беззаботного отдыха и незабываемого времяпрепровождения вы найдете в отеле "Яхонты Таруса".

Все дети заняты!

Самые дорогие и любимые гости отеля - это дети, и в "Яхонтах" позаботились об их отдыхе и веселье. Яркая современная детская площадка, развивающие занятия, аттракционы и игровые автоматы, кроме того, команда аниматоров ежедневно предлагаем нашим маленьким гостям что-то новое и интересное: конкурсы, викторины, спортивные игры, - мы не даем детям скучать! Благодаря красивой природе и развлечениям, у нас забывают о гаджетах.

Место для бизнес-решений

Калужский отель прекрасно подходит не только для семейного отдыха, но и для бизнес-встреч и конференций: 2 конференц-зала и 7 переговорных, которые оснащены всем необходимым презентационным оборудованием в распоряжении гостей. Также к вашим услугам площадки для барбекю, фуршетов и кофе-брейков, аренда оборудования.

«Яхонты Таруса» входит в ТОП-100 лучших площадок России для свадебных событий На территории парк-отеля возможно провести идеальную свадьбу в окружении чистой природы, с изысканным банкетом, приглашенными артистами. Для молодоженов предлагается номер в подарок.

В 2025 году на территории отеля открылся изумительный ресторан старорусской кухни «Русский клен». 

Новый гастрономический проект приглашает гостей в путешествие во времени – в эпоху подлинных вкусов и забытых рецептов.

Концепция "Русского клёна" основана на исторической русской кухне XIV–XIX веков. В меню представлены как традиционные, так и воссозданные по архивным данным блюда. Среди них – калья из кролика с маринованной сливой в огуречном рассоле (древний суп XIV века), знаменитая котлета Пожарского из Торжка, которую восхвалял сам Александр Пушкин, а также легендарные калужские десерты: медовый сбитень и калужское тесто, любимые Наполеоном.

Гости смогут попробовать борщ в пирожке, конфеты из холодца, геркулесовый кисель с вареньем из помидоров. Эти блюда не только удивляют своей подачей, но и переносят посетителей в атмосферу русской гастрономической истории. Многие из них были удостоены наград на российских и международных конкурсах, а некоторые разработаны специально для "Русского клёна".

"Яхонты Таруса", это комплексный отдых для души и тела, перезагрузка и медитация, - все, по чему истосковались ваши родные за время учебы и работы, вы найдете в этом семейном загородном отеле.

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