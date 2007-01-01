Два года жалоб без результата: калужанка требует очистить берег Оки

Местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в четверг, 29 мая.

- Многократные мои обращения по вопросу приведения в порядок прибрежной зоны в районе завода КЗТА так остались и не рассмотренные. Два года подряд пишу в ваш чат. Однако проблема с находящимся в прибрежной зоне мусором так и не решена. Прошу в очередной раз принять меры: очистите прибрежье реки Оки от мусора, установите контейнер для мусора и установите видеокамеру, пожалуйста, - написала Наталья.

В горуправе объяснили, что не все территории включены в муниципальные контракты на уборку из-за нехватки финансирования.

- Леса, овраги и т.п., как правило, убираются в рамках субботников. Рассмотрим в этом году на указанной территории возможность проведения субботника. Установка контейнера там нецелесообразна, так как контейнеры ставятся для определённого количества жителей в жилых зонах, которые платят за вывоз или на общественных территориях с большим потоком людей, - добавили в ведомстве.