Калужане просят изменить разметку на Синих мостах

В четверг, 29 мая, местная жительница Анастасия оставила комментарий под постом губернатора.

- Кто придумал сделать съезд с Синих мостов из двух полос в одну на Тарутинской улице? Пожалуйста, проработайте этот вопрос! Теперь все машины стоят на Т-образном перекрестке, и пробки опять существуют, - написала она.

- Здравствуйте. Наши специалисты проведут мониторинг дорожного движения на указанном участке. Если будут выявлены недостатки, то в течение следующей недели разметка будет изменена, - сообщили в горуправе.