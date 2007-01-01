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Общество

Калужане просят изменить разметку на Синих мостах

Дарья Джуманова
30.05, 08:57
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В четверг, 29 мая, местная жительница Анастасия оставила комментарий под постом губернатора.

- Кто придумал сделать съезд с Синих мостов из двух полос в одну на Тарутинской улице? Пожалуйста, проработайте этот вопрос! Теперь все машины стоят на Т-образном перекрестке, и пробки опять существуют, - написала она.

- Здравствуйте. Наши специалисты проведут мониторинг дорожного движения на указанном участке. Если будут выявлены недостатки, то в течение следующей недели разметка будет изменена, - сообщили в горуправе.

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