Компания «Листон» – в сердце бизнес-повестки страны

Компания-­экспортер лабораторного оборудования признана гордостью региона

«Гордость региона» — ​это проект медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга», в рамках которого награждаются предприятия, вносящие значительный вклад в развитие Калужской области. Именно читатели «Комсомолки» выбирают компании, которые, по их мнению, достойны такого звания. В этому году предприятиям-­победителям вручали дипломы и юбилейную почтовую марку, посвященную столетию «Комсомольской правды». Уже не первый год калужане называют гордостью региона компанию «Листон» — ​ведущего в России производителя лабораторной техники полного цикла.

Инновации и точность

Больше 25 лет предприятие выпускает продукцию, которая воплощает инновационные разработки и безусловную точность работы. Калужским оборудованием пользуются крупные сети лабораторий страны, включая «Инвитро» и «Гемотест». Более того, «Листон» экспортирует свою технику в 75 стран мира и успешно конкурирует с мировыми брендами.

Калужское предприятие молниеносно реагирует на запросы рынка, а потому разрабатывает новые изделия и расширяет производственные площади.

— Мы расширили номенклатуру изделий, и у нас теперь две производственные площадки, — рассказывает коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сапрыгин. — ​Добавилось оборудование для анализа жирности молока: центрифуга и две водяные бани. Мы уже получили сертификат на центрифугу, а на баню ожидаем в начале июня. В июне со всеми необходимыми документами на руках и запустим производство. Это достаточно востребованное оборудование, и в Калужской области мы уже общались с «ЭкоНивой», она принимала участие в испытании нашего оборудования и осталась довольна. У центрифуги определенно есть достаточно большой экспортный потенциал.

Коммерческий директор поясняет, что при анализе молока используют два метода: цифровой — ​автоматический анализатор — и классический, физико-­химический — ​метод Гербера, который проводится как раз с применением центрифуги. И если цифровой метод — дорогостоящий, плюс требует определенных условий, то метод Гербера и использование нашей центрифуги станет более доступным и фундаментальным методом для многих предприятий молочной промышленности.

«Золотой стандарт молочной промышленности»

«Золотой стандарт молочной промышленности» — именно так Юрий Сапрыгин называет метод Гербера, запуская в производство центрифугу Liston C1201 milk compact, которая определяет массовую долю жира в молоке и молочных продуктах, а также водяную баню Liston B1107, которая обеспечивает стабильный нагрев проб перед анализом.

Оборудование уже ждут на фермах, заводах, в ветеринарных и пищевых лабораториях. Однозначно, есть большие перспективы спроса в развивающихся странах, но перспективы есть и на российском рынке, ведь в 2023 году наша страна занимала пятое место в мире по производству молока!

«Деловая Россия»

Не только качественной продукцией известна компания «Листон». Коммерческий директор Юрий Сапрыгин — ​регулярный участник крупных федеральных и международных мероприятий, представляет Калужскую область и Россию как надежного экспортера.

Так, недавно он принял участие в ХХ съезде «Деловой России», который провел президент Владимир Путин. «Во многом благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость…», — ​отметил президент. Особенно ценно, что в обсуждении развития экономики страны среди 89 регионов в качестве экперта принимает участие руководитель калужского предприятия.

А уже 29 мая 2025 года Юрий начинает вести обучающую программу в калужском Агентстве развития бизнеса для наших предпринимателей. 26 июня — ​старт другой программы, уже в «Сколково», где коммерческий директор компании «Листон» станет руководителем проектной работы и автором обучающей программы для предпринимателей со всей России.

Калужское предприятие — ​настоящая гордость региона. Здесь создают качественное лабораторное оборудование для всего мира, а также делятся опытом экспорта и уверенного развития. Компания «Листон» — ​в сердце бизнес-­повестки страны.