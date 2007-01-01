Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством
Новость дня Общество

билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

30.05, 11:06
0 262
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность.

Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию. 

Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь.  Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы защитить от мошенничества. 

Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-банка и билайна. 

Пётр Алферов, директор по антифроду билайна:

«За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тыс. человек, из которых более 4,9 тыс. обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность — наша общая ответственность. Сервис не только экономит время, а действует на опережение — мгновенно передает тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнерства работают ради их спокойствия».

Евгений Винокуров, руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества: «Телефонное мошенничество, безусловно,  большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайном — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке». 

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InBjZ1ZXTnhEYU9jQnkzeDFYTW9iVXc9PSIsInZhbHVlIjoidmJIbWxnS0s3RXkrNUl2RjBWSC95ZjZkTDZ0L1JRaGQ3YkJMNHhMTFB3RnJBb1BxYkE5OUpHWVdCMk03L1pmVVNsQ1g1b2NxSGdRNnNrVU9HWlVkc1dZMlpFait3Q0ZiZys5a1U5cXcxYVJVUmxHdEJPdCtzOGNpZ0RCV1NLY0k5eXhCa0R2UThvb01kNDgwVlBPVGswOVh3dkRFcmNUaTNTTWYwSld5cjdpVEJCbHRJZVEwNFdIREJEUU52dUxBR29LMkJkL0pHdWZ1Q1p2aGNUMlFDOGwrWS9yQ3FOUTF1YndVb1lsNCt0UjV6UmlKa1dBaVN4ZkdqK3ZLWm1JT3laaXFaSXZ6QlJLblVXajIzZjdqZnRrMStwOTBLMzJtNjN6Zm9sZGNUK2tMQnM2Yzd0eGZQcFFHWUJXeHNjeUpwVkRJeUpQQmxRTVRCZjlyeGtHSEhRdlZxL3pMTFZtbjBNWnc4Nzk5ei9OS0dUOFBYMmw1czgzUWg1SEpIb3R5azFsSXB3bUs3T0lhcXJyamdkaGhid0ZjeXBPcXdoZjRZRmNCY3FZcS9OMTV3amdaVmFJNHhtc2ZvMEpmemdvLyIsIm1hYyI6ImUyZGNjMWNmNDcyZmJmNGY3ZTk4OGU5M2UwMzhkMDhjZjgwYzJhZDhiZDYyNTJjOGJiOWEyZWIxNjk4OWNiMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQzNnRSOGZZa2VGVjZnbTdGd1ppN0E9PSIsInZhbHVlIjoiRnVQTEN1TW5tSHpJb3FLVEQ2UWVjQ0RRbjNJazZSVWhyeEFaUU9DTWZJSTlMZmhOYXFZNnhMcC8rdHJKUjQ1SHpwSlRJZkNTWHUweDYwa1hxVFVramdLOHRsVHdNZmhiSVJSZS84OEx2azVsdlUvT2M1TE9ZZXo1RXFjdVhqL3Zqb3dhUzFud0hvb2lFR2NSZXkrZ3g3L3JESkZMU0crSW5TY2ljSlYwaUdOZ21rVTZPOEhNb1ZDcUw4RlJacGF3Wi9wMmdWSkJ5d0hjYXc5dlZoSDlrS05taUxpUEpKQ09BQXlaOUI4MXd4TlZpWE40Y3RwOEt5dlBOS1c4V3JSYk1TSk5NZUN6NXJJN2dMdjVzWFJQNWYvTHNabDUzbENrcFpTdlk2UjJkR25nZjBycW5abUR2S1BJSVg1bDRxdFZWcXE1TXVmRlNQVTdNbHRibDkzVkJIdE0wUk5xaUZwK3d0aXZZWDd6RVUxbjlaRmFKTU1xRTZhNVFsOTcwNm4vVHdRcms4SVF3bSs5YmdCaHp0eEpncDdWV044NGdUODV5bEN6YXVKODdySzNNaDJZOXlMSjMwcFNFTG82M3Y2V255OVV2QkIwVDFTMDRNUHV3WEY5NkdncGxYclQwMng4QVJiTDNuaTNMY3pQTStDYjR0V0Y0VjU4eXo0RnBXU1J1ZG5OeHl4bzUzTktyNHNXOE9KcWt6SVRMVUY4OVV0cDJaVUZrRzVvdXVZNFo4NTR0bHVKem95blNueDc4Rk1VbDhWdEVTZFgxcXJaUkZFbnpyVzA0UHJPQUlDQmRKMURtaXdybWtONWFUa1lOVm1CYzl6VTNPeTZidXpIMlRqSCIsIm1hYyI6IjVmNDg5Y2MwMDdlYTI5ZmU4MjY2YWNhOThiOTE1ZGFmYWJkMDRmZGM5NzFlZTcyMTA3N2UyMTc4NzExNTIzNjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+