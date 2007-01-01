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Общество

В Крутицах ветка дерева две недели нависает над электрическими проводами

Дарья Джуманова
29.05, 15:31
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В четверг, 29 мая, жительница Перемышльского района оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Заканчивается вторая неделя со дня обращения, а дерево и ныне там! В Калуге каждый день очень сильный ветер. Еще раз повторюсь: дерево несет непосредственную угрозу отключения электричества, прохода граждан и проезда авто, и, как следствие, угрозу жизни людей, - написала Юлия.

- Добрый день. При благоприятных погодных условиях обрезка дерева запланирована на 4 июня. Приносим извинения за ожидание, - сообщили в районной администрации.

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