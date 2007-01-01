Половина жителей Калуги не ходит на корпоративы

Согласно исследованию SuperJob, результаты которого были опубликованы 29 мая, лишь половина жителей Калуги (50%) приняли участие в последнем корпоративе своей компании. При этом 35% отсутствовали по уважительным причинам, а 15% сознательно проигнорировали мероприятие.

Отношение к корпоративным мероприятиям среди калужан разделилось почти поровну: 55% сотрудников довольны организацией подобных встреч — 18% относятся к ним с большим энтузиазмом, еще 37% поддерживают их, хотя и менее активно. В то же время 45% работающих граждан оценивают корпоративы негативно: каждый пятый (20%) полностью против таких мероприятий, а 25% скорее не в восторге от них.

Женщины оказались более лояльными к корпоративам, чем мужчины: они не только чаще посещают подобные мероприятия, но и демонстрируют большую заинтересованность в них.

А как калужане относятся к тем, кто пропускает корпоративы? Лишь 17% осуждают прогульщиков, тогда как 33% считают, что это нормально. Особенно часто тех, кто игнорирует корпоративы, поддерживают сами противники таких сборов — их доля составляет 53%.