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Общество

В Калуге сухое дерево несколько лет висит над тротуаром

Дарья Джуманова
29.05, 14:49
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В четверг, 29 мая, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Моторная, 15а. Уже несколько лет сухое дерево висит над остановкой и пешеходной дорогой,никому нет дела,ждём, как обычно, пока что-нибудь не случится.

По словам автора сообщения, не только на улице Моторная, но и на улице Платова можно увидеть множество сухих деревьев.

Мужчина призывает обратить внимание на проблему и принять меры по устранению опасного дерева.

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