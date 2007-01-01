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Общество

Жительнице Козельска грозит до семи лет лишения свободы за пьяное ДТП

Дарья Джуманова
29.05, 12:58
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49-летнюю женщину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 29 мая.

Напомним, авария произошла осенью 2024 года. Пьяная автомобилистка, находясь за рулем «Москвича», не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

После столкновения она покинула место происшествия. В результате ДТП пострадал 48-летний пассажир.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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