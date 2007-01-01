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Общество

Сильный ветер ожидается в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.05, 12:35
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Такая погода будет наблюдаться 29 и 30 мая.

Местами порывы достигнут 15 м/с, предупредили в ГУ МЧС по региону.

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