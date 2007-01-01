В Калуге жители микрорайона Кубяка просят решить проблему с ливневыми стоками

В среду, 28 мая, калужанка в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова обратила внимание на проблему с водоотведением на Кубяке.

- При массовой застройке поля ливневые потоки были направлены на «рельеф местности», т.е. стекают на ниже расположенные дома и участки, - написала Юлия.

- Проектом по строительству подъездной дороги к школе водоотведение было выполнено на рельеф местности. В настоящее время принято решение о разработке проекта планировки для дальнейшего строительства сетей водоотведения с территории жилых домов, «Торгового квартала», общеобразовательных школ № 29, 46. Но назвать точный срок реализации пока, к сожалению, не можем, - сообщили в горуправе.