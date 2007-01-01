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Общество

В Калуге месяцами не ремонтируют опасный провал на Правом берегу

Дарья Джуманова
29.05, 11:47
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В среду, 28 мая, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Добрый день, если вы внимательны к проблемам калужан, то решите и данную проблему. Яма в таком состоянии уже не один месяц. Это Правый берег. Недалеко от детской поликлиники. На основной дороге, по которой в день проезжает огромное количество автомобилей, - пишет Юлия.

- Здравствуйте. Там необходимо менять конструктив сооружения, в настоящее время ищем финансирование на проведение этих работ. К сожалению, пока сроки обозначить сложно, - сообщили в горуправе.

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