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Общество

В Товарково люди лишились воды для полива после замены труб

Дарья Джуманова
29.05, 10:35
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В среду, 28 мая, местная жительница рассказала о проблеме в комментариях под публикацией губернатора.

По ее словам, после многолетних проблем с водоснабжением в поселке проложили новые трубы, но при этом без предупреждения убрали все ответвления к огородам.

- Они существовали там со времен СССР, люди пользовались этой водой, платили за нее. Моему дедушке, в частности, приходили квитанции. О том, что в сезон у нас не будет воды, мы узнали только сейчас, - пишет Оксана.

- С 1 октября 2024 года закрыты все лицевые счета со степенью благоустройства «летний водопровод», об этом есть предупреждение на нашем сайте. Для оформления временного водопровода на полив необходимо обратиться с заявлением на возможность и место забора воды из централизованной системы водоснабжения для полива, - объяснили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

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