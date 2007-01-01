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Общество

В Калуге просят заделать ямы на улице Поле Свободы

Дарья Джуманова
29.05, 10:15
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Во вторник, 27 мая, в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова местный житель обратил внимание на проблему.

- Можно попросить дорожников заделать ямы на улице Поле Свободы от Телевизионной площади до дома 81. Я уже неоднократно писал в соцсетях Вам и Владиславу Валерьевичу, но эффекта пока нет, - написал Сергей.

По его словам, яма напротив башни стала настолько большой, что её невозможно объехать. Некоторые водители даже пытались самостоятельно засыпать её глиной, чтобы меньше повреждать подвеску.

- Здравствуйте. В летний период рассмотрим возможность устранения дефектов дорожного покрытия на этой улице, - сообщили в горуправе.

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