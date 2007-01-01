Калужанка пожаловалась на вонючую яму и мусор в сквере Волкова

Во вторник, 27 мая, местная жительница Татьяна обратила внимание на проблему. Она рассказала об этом в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова.

- А это сквер Волкова. Выгребная яма посреди парковки — зелёная, вонючая. И мусор лежит и лежит, - пишет женщина.

- Мусор в течение одной недели уберут. А что касается КНС, то, как мы уже писали ранее, проводится процедура формирования и передачи документации по ней для последующей передачи объекта в водоканал для обслуживания. Процедура не быстрая, поэтому точные сроки пока обозначить сложно, - сообщили в горуправе.