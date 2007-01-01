В Калуге объяснили, почему не озеленяют Театральную улицу
В среду, 28 мая, местная жительница задала вопрос в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.
- А деревья в исторической части города появятся? - пишет Алла.
В горуправе сообщили, что вопрос озеленения Театральной улицы пока прорабатывается.
- Кадки должны быть достаточно большими, чтобы они меньше промерзали и растения себя хорошо чувствовали. А тротуары у нас достаточно узкие. Кадки не должны мешать пешеходам, движению, парковке, чтобы можно было обслуживать территорию. Озеленение будет возможно только после реконструкции улицы Театральной, в рамках которой и будут решены эти технические моменты, - добавили в ведомстве.