35-й Завод: мы движемся только вперед

Победителем конкурса «Гордость региона-2025» стало научно-­производственное предприятие «35‑й Механический завод».

Проект медиахолдинга «Комсомольская правда-​Калуга» позволяет жителям Калужской области назвать лидеров экономики региона. Люди сделали свой выбор. Почему именно «35-й завод» получил диплом «Гордость региона», расскажем подробнее.

Главное — ​люди

Самым верным решением руководства предприятия при нынешней нестабильности в мире стало решение сделать ставку на развитие персонала. К сотрудникам на заводе — особое внимание.

На заводе внедрены процессы адаптации новых сотрудников, успешно работает новое положение об оплате труда, ключевой целью которого стала перспектива изменения дохода сотрудника при росте его профессионализма и личного вклада в процесс.

Андрей Катков

Генеральный директор НПП «35‑й Механический Завод» У нас периодически проходит обучение наставников, внедряется целая система мероприятий для развития корпоративной культуры предприятия и командного духа, — ​отметил генеральный директор Андрей Катков.

Система развития компетенций сотрудников получила на предприятии серьезную основу. В результате рабочие могут получить смежные профессии. Это всегда приветствуется на «35‑м заводе».

— У нас внедрена программа оценки и развития мастеров, проведена оценка руководителей среднего и высшего звена, — ​поясняет Андрей Катков. — ​Для каждой категории сотрудников разрабатывается программа обучения с учетом индивидуальных особенностей, опыта и компетенций каждого сотрудника.

Активно взаимодействуют на предприятии и с ведущими вузами Калужской области.

— Мы в постоянном контакте с ведущими вузами региона и являемся постоянными активными участниками дней открытых дверей и других активностей, — ​добавил генеральный директор «35-го Механического завода».

Есть здесь и свои корпоративные кадровые разработки. Одна из них — ​созданная система рабочих групп, на которых делается акцент на самых больных темах.

— Ничего не должно замалчиваться. Самые острые темы могут и должны обсуждаться, только так можно и снять напряжение, и найти единственно верный путь для исправления ситуаций и оптимального развития предприятия, — ​уверен Андрей Катков.

Развивается на «35‑м заводе» корпоративный дух и через участие в различных мероприятиях по интересам: спорт, рыбалка (в том числе зимняя), участие команд завода в городских активностях, в различных городских и областных соревнованиях.

— Результат — ​мотивированная на успех команда, — ​резюмирует усилия кадровой политики генеральный директор.

«Не снижаем темпов роста»

Руководство «35-го Механического завода» прекрасно понимает, что в нынешних условиях единственная возможность успешного производства — ​в его постоянном развитии.

— Уже сейчас темп производства выше аналогичных периодов прошлых лет более чем на 35%, — ​заявил Андрей Катков.

В последние годы на предприятии проводится плановое техническое перевооружение, закуплено и установлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в Калужской области.

Территория предприятия позволяет качественно и практично размещать новые станки и оборудование. На 14 гектарах построено 7 производственных помещений, просторные цеха общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

— Инвестиции в новые производственные площади увеличивают наши возможности, — ​уверен генеральный директор «35‑го завода». — ​Делают то, что еще недавно все воспринимали со скепсисом: формирование непрерывных производственных цепей.

Это особенно важно в условиях единичного производства и производства уникальных проектов.

Среди нового современного оборудования стоит отметить автоматические комплексы для сварки под слоем флюса, гидравлические листогибочные машины с четырьмя валками, способные обрабатывать листы толщиной от одного до 150 мм, сверлильно-­фрезерный станок с ЧПУ и кромкофрезерный станок.

— У нас в разработке целый ряд проектов по инвестициям в оборудование. Останавливаться на достигнутом сегодня непозволительно, — ​считает Андрей Катков. — ​Мы движемся только вперед!