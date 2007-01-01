35-й Завод: мы движемся только вперед
Проект медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга» позволяет жителям Калужской области назвать лидеров экономики региона. Люди сделали свой выбор. Почему именно «35-й завод» получил диплом «Гордость региона», расскажем подробнее.
Главное — люди
Самым верным решением руководства предприятия при нынешней нестабильности в мире стало решение сделать ставку на развитие персонала. К сотрудникам на заводе — особое внимание.
На заводе внедрены процессы адаптации новых сотрудников, успешно работает новое положение об оплате труда, ключевой целью которого стала перспектива изменения дохода сотрудника при росте его профессионализма и личного вклада в процесс.
У нас периодически проходит обучение наставников, внедряется целая система мероприятий для развития корпоративной культуры предприятия и командного духа, — отметил генеральный директор Андрей Катков.
Система развития компетенций сотрудников получила на предприятии серьезную основу. В результате рабочие могут получить смежные профессии. Это всегда приветствуется на «35‑м заводе».
— У нас внедрена программа оценки и развития мастеров, проведена оценка руководителей среднего и высшего звена, — поясняет Андрей Катков. — Для каждой категории сотрудников разрабатывается программа обучения с учетом индивидуальных особенностей, опыта и компетенций каждого сотрудника.
Активно взаимодействуют на предприятии и с ведущими вузами Калужской области.
— Мы в постоянном контакте с ведущими вузами региона и являемся постоянными активными участниками дней открытых дверей и других активностей, — добавил генеральный директор «35-го Механического завода».
Есть здесь и свои корпоративные кадровые разработки. Одна из них — созданная система рабочих групп, на которых делается акцент на самых больных темах.
— Ничего не должно замалчиваться. Самые острые темы могут и должны обсуждаться, только так можно и снять напряжение, и найти единственно верный путь для исправления ситуаций и оптимального развития предприятия, — уверен Андрей Катков.
Развивается на «35‑м заводе» корпоративный дух и через участие в различных мероприятиях по интересам: спорт, рыбалка (в том числе зимняя), участие команд завода в городских активностях, в различных городских и областных соревнованиях.
— Результат — мотивированная на успех команда, — резюмирует усилия кадровой политики генеральный директор.
«Не снижаем темпов роста»
Руководство «35-го Механического завода» прекрасно понимает, что в нынешних условиях единственная возможность успешного производства — в его постоянном развитии.
— Уже сейчас темп производства выше аналогичных периодов прошлых лет более чем на 35%, — заявил Андрей Катков.
В последние годы на предприятии проводится плановое техническое перевооружение, закуплено и установлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в Калужской области.
Территория предприятия позволяет качественно и практично размещать новые станки и оборудование. На 14 гектарах построено 7 производственных помещений, просторные цеха общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.
— Инвестиции в новые производственные площади увеличивают наши возможности, — уверен генеральный директор «35‑го завода». — Делают то, что еще недавно все воспринимали со скепсисом: формирование непрерывных производственных цепей.
Это особенно важно в условиях единичного производства и производства уникальных проектов.
Среди нового современного оборудования стоит отметить автоматические комплексы для сварки под слоем флюса, гидравлические листогибочные машины с четырьмя валками, способные обрабатывать листы толщиной от одного до 150 мм, сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ и кромкофрезерный станок.
— У нас в разработке целый ряд проектов по инвестициям в оборудование. Останавливаться на достигнутом сегодня непозволительно, — считает Андрей Катков. — Мы движемся только вперед!
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