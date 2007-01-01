Проверено временем

«ФУЯО Стекло Рус», предприятие, обладающее статусом ответственного инвестора Калужской области, наши читатели второй год называют «Гордостью региона».

Открывая новые возможности

Сегодня Калужская область и Китай развивают экономические и инвестиционные отношения. Яркий пример многолетнего сотрудничества — ​завод «ФУЯО Стекло Рус». Напомним его историю. В 2011 году в Кремле в присутствии президентов обеих стран было подписано соглашение о сотрудничестве между Фуяо Групп и правительством Калужской области. Завод в технопарке «Грабцево» построили за два года и торжественно открыли 7 сентября 2013-го. Проект открыл новые рабочие места, новые технологии и современные модели управления. Как показало время, приход компании «Фуяо» на Калужскую землю сыграл ключевую роль, доказав, что, несмотря на пандемию и санкции, у нас есть надежные партнеры.

Высокая безопасность

В Калуге у «Фуяо» масштабные площади — ​130 тыс. кв. м. Сегодня здесь работает около 600 человек. Производственные мощности предприятия за 12 лет выросли до 2,5 миллиона автостекол в год. «ФУЯО Стекло Рус» выпускает широкую линейку актуальных автостекол для легковых и грузовых автомобилей. Компания учитывает потребности рынка, применяет инновации и жестко контролирует качество. Среди продукции «Фуяо» — ламинированные стекла, стекла с обогревом, водоотталкивающие, с защитой от инфракрасного излучения, акустические, сферические, закаленные, инкапсулированные, с электроприводом, звукопоглощающие с индикацией на лобовом стекле и т. д. На заводе на стекла сразу устанавливаются все необходимые молдинги, крепления для датчика дождя и зеркала заднего вида. Стекла «Фуяо» обладают высокими показателями безопасности: они крепкие и ударопрочные, в случае аварии не травмоопасны, так как осколки будут иметь тупые грани и останутся на защитной пленке. Основные принципы компании — не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт. Эти принципы используются во всем, включая планирование, производство, упаковку и транспортировку.

Ответственный подход

Многолетние традиции и безупречная мировая репутация вместе с высоким качеством продукции позволили «ФУЯО Стекло Рус» занять достойное место на российском рынке. Предприятие развивается, модернизируется, укрепляя свои позиции в регионе. Продукция завода востребована, работа в международной компании престижна. Здесь официальное трудоустройство, стабильная белая зарплата, различные виды мотиваций и поощрений, возможности для развития. На «Фуяо» можно прийти без опыта, новичков всему обучат.

Бизнес — социально ответственный. Сотрудников доставляют на работу корпоративным транспортом. На заводе есть столовая, душевые, комнаты отдыха, полное обеспечение спецодеждой. Если необходимо, предоставляется жилье в общежитии, в том числе и для семей с детьми, что немаловажно в нынешней ситуации.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13