Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Проверено временем
Новость дня Общество

Проверено временем

28.05, 16:50
0 583
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

«ФУЯО Стекло Рус», предприятие, обладающее статусом ответственного инвестора Калужской области, наши читатели второй год называют «Гордостью региона».

Открывая новые возможности

Сегодня Калужская область и Китай развивают экономические и инвестиционные отношения. Яркий пример многолетнего сотрудничества — ​завод «ФУЯО Стекло Рус». Напомним его историю. В 2011 году в Кремле в присутствии президентов обеих стран было подписано соглашение о сотрудничестве между Фуяо Групп и правительством Калужской области. Завод в технопарке «Грабцево» построили за два года и торжественно открыли 7 сентября 2013-го. Проект открыл новые рабочие места, новые технологии и современные модели управления. Как показало время, приход компании «Фуяо» на Калужскую землю сыграл ключевую роль, доказав, что, несмотря на пандемию и санкции, у нас есть надежные партнеры.

Высокая безопасность

В Калуге у «Фуяо» масштабные площади — ​130 тыс. кв. м. Сегодня здесь работает около 600 человек. Производственные мощности предприятия за 12 лет выросли до 2,5 миллиона автостекол в год. «ФУЯО Стекло Рус» выпускает широкую линейку актуальных автостекол для легковых и грузовых автомобилей. Компания учитывает потребности рынка, применяет инновации и жестко контролирует качество. Среди продукции «Фуяо» — ламинированные стекла, стекла с обогревом, водоотталкивающие, с защитой от инфракрасного излучения, акустические, сферические, закаленные, инкапсулированные, с электроприводом, звукопоглощающие с индикацией на лобовом стекле и т. д. На заводе на стекла сразу устанавливаются все необходимые молдинги, крепления для датчика дождя и зеркала заднего вида. Стекла «Фуяо» обладают высокими показателями безопасности: они крепкие и ударопрочные, в случае аварии не травмоопасны, так как осколки будут иметь тупые грани и останутся на защитной пленке. Основные принципы компании — не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт. Эти принципы используются во всем, включая планирование, производство, упаковку и транспортировку.

Ответственный подход

Многолетние традиции и безупречная мировая репутация вместе с высоким качеством продукции позволили «ФУЯО Стекло Рус» занять достойное место на российском рынке. Предприятие развивается, модернизируется, укрепляя свои позиции в регионе. Продукция завода востребована, работа в международной компании престижна. Здесь официальное трудоустройство, стабильная белая зарплата, различные виды мотиваций и поощрений, возможности для развития. На «Фуяо» можно прийти без опыта, новичков всему обучат.

Бизнес — социально ответственный. Сотрудников доставляют на работу корпоративным транспортом. На заводе есть столовая, душевые, комнаты отдыха, полное обеспечение спецодеждой. Если необходимо, предоставляется жилье в общежитии, в том числе и для семей с детьми, что немаловажно в нынешней ситуации.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13

Реклама. ООО «Фуяо Стекло Рус». Erid: 2VfnxwFqMSg
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Ilk4YVNUK2N1dG5VZWo2WmJXV3hLemc9PSIsInZhbHVlIjoieGxsdCtXVS9XcDY1M0FEMERBR0hnMzJVNURFWis0Y2hzQzF1ekxlWCszYktLNUpOQ0x1OHZVZTdSd2pER0FuVFlwN25HczdDYTF1VHpoVzZTSm9wakJNb3pyRGxCZytSaEdlYW0wQnprUDF6R2NGTG9saW0xNC9tVngrY3hFM1ZaY1FqSzdmSVFCLzdkQ1VlR1hOMStZRFhsNE9GdzNQcnhOSGFXVWJQd3lpc1l6V2k0ZzZKcVZpSjRmYWZ4WktkVHAxVlNEWk9WOUIrK2NjbWsvT3Evc2s0OFNUQk85anRnb0pUZ1BRUGc1d2J1LzM5Z3RQT0pLVHR0ZkhoSUZxTnpoUFFiZnBubWtPcXRCbmVQTTBZT1lmd1FhYTZac1c5Yzg1c1FpYjBZdUpZZXQrZm9yTW1qYWxHeHYxMXloQ0FxN1BETk50ZVhWMEplaVZ5SW5Cdk5Qdjl6bTBNYnhMSHVBUEZIbzVkbDN5M1VvdFkyWS94T2c1Qk9jWURRcWtFTEROVitDUHhtbDY4WjN4WVhVZk1nUTM2L3JXcElXZEs3T1B3djlXN1Y1aU92ZmFuaDQ5eFYwbGsvdTdvOUFtUiIsIm1hYyI6IjNmZTczOTFlNGMyZDQ2NWNhZWFlZmJjMmRlMzBlY2ZiZWQ4ZWIxZjUzMGFlOTRmNWZiMjY3YzExM2U1YzdlOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJCeWFCN2lCODhzVmllenVpMUFUYVE9PSIsInZhbHVlIjoiYW5qRkpDR241Nm81OW5qSHhwZkp2SkFLOHoyUmhiZzl4aGtiYmlqWXNLSDBrZkZjK3ZOWktWdW0yakRRVW5hQXMvMXlYWGRnbVBzRTJKSWg3SGxKNzcxSHRJdWhxczJoNmlDdFVCV1ZWTHNmQ3NnTWRuYTRMdmNUL0EyTGd1Ymh5eXEzcTRsOXZJZkpObW0xREhCYXIyaXh1QVA5dFBJZGc2S2wwdmpiN09QemxCRkNFSXBqdXVlclNHb0RKUGZHWmJaam9tUFppZ0NJSDN2UUdiMFV1UDRjam15QjI3eDd5ZnErcUF1aDJNS0tDUGxaVHNyZjk1THJ3Yk9qZlQ0YjRGWXVOdVVpNEVYUGlVL3BCWS9maU5VRUczMm5WQzdOWXdhY05VYlNWTFJOTlI3c3JacjlHN2VZcWRZRTl6ODAvN3ZYTXArV09nUTZCT2w1SDkyck1YSzRVRFVBOVFFNEVNUGZiSXkydzZVMEd2d1U3RDJ0SU9TMTJyVDR3Z2dMY2l2RHViZ3IxQ09WQ012OHVzUlB6RHMyWkYwdE03N3JXdzlGVHRGMmVZZ1huaVJHMmtXdTAzajVjYUtxd3kzNnBXN3FpTzhQTWkybW5SdXUyL1dRa3RwOVhsNFZiRjBYVG5TWXV4WGVRU1NyTEhHMktzZGRObVZlTWp6em9mcUhMTUJaUHc3S2h3cWpBTWdjdWU5RVBHZTNnd2F1YzFWY0ZYcW5LTnRhbk5qTmcwdDZwdHlyZWdHblM4NEFNRDRnb000RzQrZ3d4QVMveGZGdy9uMzFiZy8zK0d4RFpXSTJ6elRBakNrbHFzUXRrZ0dRU25ENi9HWjJXZ1l3Zk5kRyIsIm1hYyI6ImZiNWVkNGIxYTEwYzM5NWNhYjM1NWIzZmJjOTU1MWNlOGE1ZWE1OWI5ZDZkZjg1MTVjZGI5ZTU5ODUzYTVhZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+