28 мая состоялось заседание Городской Думы

Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены прапорщик Сергей Волков, рядовые Леонид Белов, Василий Погорелов, Владислав Сивушкин и Орест Смола.

Затем депутаты рассмотрели отчёт об исполнении бюджета Калуги за 2024 год и отчёт о работе Контрольно-счётной палаты.

Доходы городской казны составили 19 млрд. 662 млн. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета – 8 млрд. 968,2 млн. рублей. По расходам бюджет города Калуги за 2024 год исполнен в объеме 19 млрд. 89,6 млн. рублей. Основная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы – 11 млрд. 719,8 млн. рублей. Профицит бюджета составил 572,4 млн. рублей. Контрольно-счётной палатой в 2024 году проведено 42 контрольных мероприятия, проверено деятельность 42 объектов, в том числе 27 структурных подразделений органов местного самоуправления, 13 муниципальных учреждений, государственного учреждения и муниципального унитарного предприятия. Проведено 374 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объём проверенных средств составил 9 млрд. 85 млн. рублей. Выявлено нарушений на общую сумму 216,9 млн. рублей.

«Ни одно решение Городской Думы не принимается без согласования Контрольно-счётной палаты. Работа ведётся чётко и слаженно, обеспечивается финансовый аудит и контроль за расходованием бюджетных средств. Благодарю всех сотрудников КСП за их важный и ответственный труд», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Было согласовано размещение на фасаде школы № 5 мемориальной доски в память о заслуженном педагоге, краеведе, участнике Великой Отечественной войны Вячеславе Зеленове. Депутаты внесли поправки в ряд нормативных документов и Правила застройки и землепользования Калуги. Также парламентарии поддержали соглашение о сотрудничестве между Калугой и белорусским городом Брест. Соглашение позволит реализовать совместные проекты в сфере культуры, туризма, спорта, наладить сотрудничество в сфере предпринимательства и торговли, науки и образования, послужит всестороннему сближению наших городов и обмену опытом между органами местного самоуправления.