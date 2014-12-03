Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Система мониторинга спасает калужан от долгов
Новость дня Общество

Система мониторинга спасает калужан от долгов

28.05, 16:12
0 408
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Система мониторинга распознает подозрительные транзакции и блокирует их, сохраняя ваши сбережения - рассказывает управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Вячеслав АГЕЕВ.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ, обязывающий банки и платёжные системы проверять все денежные переводы физических лиц на мошенничество и приостанавливать на два дня подозрительные операции. С того момента многие банка включились в работу по защите своих клиентов.

За последние два года законодательство в сфере контроля за операциями ужесточается, а банки в свою очередь регулярно совершенствуют и усиливают внутреннюю систему контроля.

Во многих банках внедрена система распознавания мошеннических операций, чтобы клиенты, работающие по карточным счетам, были защищены от мошеннических действий - незаконного вывода денежных средств с их банковских карт.

Как следят за безопасностью?

- Система безопасности банка автоматически отслеживает активность вашей карты и молниеносно проверяет каждую операцию на наличие признаков мошеннической активности. Проверка происходит более чем по 200 показателям, что позволяет с высокой точностью вычислять подозрительную активность. Например, покупки в магазине, снятие наличных в банкоматах сети банка — система их мгновенно обрабатывает и одобряет. Но любая необычная операция: будь то крупная покупка за границей или попытка снять деньги через неизвестный терминал, вызывает автоматическое предупреждение или блокировку операции до подтверждения действий клиентом.

Сотрудники банков сразу же связываются с клиентом и сообщают о предотвращении мошеннических действий: это может быть смс-оповещение или пуш-оповещение о том, что операция временно приостановлена.

- Как правило, мошенники чаще всего покушаются на клиентов в возрасте 50-60 лет, кроме того, идет активное воздействие на подростков  - поясняет управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Вячеслав АГЕЕВ. -  Эти две категории граждан в зоне риска. Зачастую все происходит так: клиенту звонят якобы от оператора мобильной связи и сообщают, что истек срок договора на обслуживание сим-карты, просят назвать паспортные данные. Клиенты их предоставляют. Следом поступает звонок якобы уже от оператора "Госуслуг" о подозрительной активности в аккаунте. Следом новый звонок якобы от Центробанка... За клиента оформляют кредит в одном банке и «помогают» перевести эту сумму уже на карту другого банка, с которой он должен сразу же перевести деньги третьему лицу. Система безопасности банков реагирует на ввод денег и их моментальный вывод, расценивает операцию как мошенничество, и  блокирует последний этап перевода.

- Если посмотреть статистику по работе системы предотвращения мошеннических действий даже лишь за неделю,  пугает масштаб проблемы. Именно поэтому банки активно внедряют системы мониторинга. Радует, что такие меры эффективны, с начала 2025 года в России снизилось число мошеннических операций. Например, в январе число таких операций снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как обезопасить себя?

- Калужанам я рекомендую соблюдать следующие меры предосторожности:

  • регулярно обновляйте пароли от интернет-банка и мобильных приложений;
  • никогда не передавайте никому конфиденциальные данные вашей карты;
  • используйте двухфакторную аутентификацию при входе в личный кабинет;
  • установите лимиты на ежедневные расходы и снятие наличных;
  • будьте внимательны при совершении покупок онлайн и доверяйте только известным сайтам.

Фора-Банк призывает калужан быть бдительными и не доверять звонкам от посторонних. Безопасность клиентов - превыше всего!

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. Erid: 2VfnxxWU5Hi
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik9ja1N4ZVJkWHRZanY3ZFpMN3c5M1E9PSIsInZhbHVlIjoiUEJmdFdVNkI2b0g4Q3FqZCtQZkxwOURoa2ZqMGJMWmV2Uld4TS9CUjZuYWg2SC9FSHFhSHRjRUp5SG1tODMvTysrcGQ3Mlo4OTZ6ZkR5KzZHSC93SUExL1BvTHduTDlmUjNKdkRNdkl5UmFqcThlL1AvZE1PTkNKMzcwSmsyMGNOTXFDWnNOUE1jc2VhS1dLYm5XS2JUNGM3M1FtY0NhbXlWUjJ1R2sxT2NkTUt0dHB0RVB6aFFPTTgrT1REQ3ZySDh3T3lSQ1RONWV1UDFFUHRBU2djVWZ3Zkxoc2lZU09lb2Y0b0JDR3ZwaFcrcXRPK3lENVRUbHE1ajVWdDdyOXdxelhPZFFDdkdnNXdVRnRlS1o0eUhyVThtTzZNNzdhRFFIT3JYdmJJVkQvL1g0QkVTWHJlRm01UFdQSG9LTjB5bzVsL2JPYXYwY1JvUXFhYWdHZlIyaTl5S29YcWRtTitPVVB1SGkvMm1aYUVqRVlOUE1jVFB5Ui9DY2l6cjUzNFpjeExqZXhQaEM3QkplVHVSUm1yNUxzTkxScHFYdmFwR3pEb0M3a01EdFJpSlZnOVRkZlRaUVVxWXBONXpGRCIsIm1hYyI6ImY0ZTQxZDg1NDkyNGRhOTBhNWJkMWExZTUzNzM1YWIzNmNjYmZhNjNhZmE1NDQ4ZTRjZjllNDAwMjc5ZDY1NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldZY041SG53SXZiMVU1eTJPR2o3cUE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3MzVDNoQ2w4eW1CTXZBYXhBYzQ5cms2Ui9WL0VzZmxFcXhzUHVMSjd0TUsrbmVrWi9vVVgxbDlPOUNZeExZTHpyUDYwSGQwZ2NjbkljOWR3bE1EOGEza08zVWtxVWdaWTdKQU1ZUGQvWkZXVFB3ZFg5cmh0Tm5uOEMrVnlKMUNpTytpdXN0bGRaMUEySFlvd3Z5VWExNXR5RTJKd3Z0VUdpRXl1YWQ5WkR4NFZHL2xpR2tubEdDTlhUOHZFM2tkcXdzMTE3RmMxeHZWTklNcldEMlY3YjFPYkRsOUFMZUdsc2thUk9OS1ZDbTA4dktoQlZ3Yy9TNXB1dlJWOG8rNVJ1M3RhOFNJYThidXAyN0xldTZqcnVVYTZnQkJ5USthOWx4SSt3NER3TzNyVzM2NkxFNlZGNG5sL1ZBMHNNUzR1R0pXOVZCUGtKbXhCSDcwaWIxUVRJVXpXK1NOSSs2Wjg0L3NlZVZIdlhrRnNTdy90M2huS3F2RG9GLzNjTnZmZXpod0l1cHlVNTRudkNXQmlNSHhDNEgwOEN5RzBXVTZBZy9yZXRDYlZDSWxQZ29OUUk3cVVhYjNzN1lQOENUMEUxZ2V3TmlwVU5YQmE1SW1xbkQrWWFMQmsvYTE1M2ZsVlZHNWJtL1dLbmV4UjRrdmg4bk14bld1bnJ3L3BXWm5qckk4S1EyNDZSTmFBdm1vb2FrT3kxS3RkUy9WQU9jRVRmMzNVb0FWSHJ5bTZ3anRnNiswdklBYmVncXJTMU9CUTVUMUFpQUl6cFk4VkJLZzdGOTFmNlJIWlJmaGFleTZ1ZXo5WDV4YzRwbVU3YzhEOUR4RGs3SktneHZVWHZVSSIsIm1hYyI6ImI0MzgzMmE1MWI0NTE3YWU1MzJkZGExMzg1MjQzZGE2OTI3NjcxNzU1MmRkZDgzZmM5ZDg1MzU2N2YwZjhmM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+