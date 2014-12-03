Система мониторинга спасает калужан от долгов

- Система мониторинга распознает подозрительные транзакции и блокирует их, сохраняя ваши сбережения - рассказывает управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Вячеслав АГЕЕВ.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ, обязывающий банки и платёжные системы проверять все денежные переводы физических лиц на мошенничество и приостанавливать на два дня подозрительные операции. С того момента многие банка включились в работу по защите своих клиентов.

За последние два года законодательство в сфере контроля за операциями ужесточается, а банки в свою очередь регулярно совершенствуют и усиливают внутреннюю систему контроля.

Во многих банках внедрена система распознавания мошеннических операций, чтобы клиенты, работающие по карточным счетам, были защищены от мошеннических действий - незаконного вывода денежных средств с их банковских карт.

Как следят за безопасностью?

- Система безопасности банка автоматически отслеживает активность вашей карты и молниеносно проверяет каждую операцию на наличие признаков мошеннической активности. Проверка происходит более чем по 200 показателям, что позволяет с высокой точностью вычислять подозрительную активность. Например, покупки в магазине, снятие наличных в банкоматах сети банка — система их мгновенно обрабатывает и одобряет. Но любая необычная операция: будь то крупная покупка за границей или попытка снять деньги через неизвестный терминал, вызывает автоматическое предупреждение или блокировку операции до подтверждения действий клиентом.

Сотрудники банков сразу же связываются с клиентом и сообщают о предотвращении мошеннических действий: это может быть смс-оповещение или пуш-оповещение о том, что операция временно приостановлена.

- Как правило, мошенники чаще всего покушаются на клиентов в возрасте 50-60 лет, кроме того, идет активное воздействие на подростков - поясняет управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Вячеслав АГЕЕВ. - Эти две категории граждан в зоне риска. Зачастую все происходит так: клиенту звонят якобы от оператора мобильной связи и сообщают, что истек срок договора на обслуживание сим-карты, просят назвать паспортные данные. Клиенты их предоставляют. Следом поступает звонок якобы уже от оператора "Госуслуг" о подозрительной активности в аккаунте. Следом новый звонок якобы от Центробанка... За клиента оформляют кредит в одном банке и «помогают» перевести эту сумму уже на карту другого банка, с которой он должен сразу же перевести деньги третьему лицу. Система безопасности банков реагирует на ввод денег и их моментальный вывод, расценивает операцию как мошенничество, и блокирует последний этап перевода.

- Если посмотреть статистику по работе системы предотвращения мошеннических действий даже лишь за неделю, пугает масштаб проблемы. Именно поэтому банки активно внедряют системы мониторинга. Радует, что такие меры эффективны, с начала 2025 года в России снизилось число мошеннических операций. Например, в январе число таких операций снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как обезопасить себя?

- Калужанам я рекомендую соблюдать следующие меры предосторожности:

регулярно обновляйте пароли от интернет-банка и мобильных приложений;

никогда не передавайте никому конфиденциальные данные вашей карты;

используйте двухфакторную аутентификацию при входе в личный кабинет;

установите лимиты на ежедневные расходы и снятие наличных;

будьте внимательны при совершении покупок онлайн и доверяйте только известным сайтам.

Фора-Банк призывает калужан быть бдительными и не доверять звонкам от посторонних. Безопасность клиентов - превыше всего!