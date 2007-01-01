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«Ферма» – гордость Калужского региона

Сеть магазинов «Ферма» в очередной раз стала победителем ежегодного конкурса, который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга».
28.05, 15:35
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Церемония награждения победителей проекта «Гордость региона‑2025» состоялась в минувший четверг, 22 мая. Уверенно завоевавшая сердца жителей Калужской области «Ферма» становится лучшей уже не в первый раз. И на это есть ряд причин.

Качество превыше всего

О качестве полуфабрикатов и другой мясной и рыбной продукции этой сети магазинов ходят легенды. Беспрецедентный контроль на всех без исключения этапах производства, надежные, проверенные годами поставщики и опыт, профессионализм сотрудников стали причиной того, что продукция «Фермы» пользуется такой популярностью.

Здесь каждый продукт — ​как домашний: ручная работа, натуральные ингредиенты и внимание к деталям. Полуфабрикаты с прилавков «Фермы» расходятся мгновенно — ​ведь в современном ритме жизни они становятся настоящим спасением. 30 минут — ​и на столе ароматное блюдо, словно приготовленное заботливой хозяйкой.

Особое внимание в «Ферме» уделяют свежести. В отличие от многих производителей здесь не замораживают мясо, чтобы сохранить его естественный вкус и полезные свой­ства. Короткие сроки реализации — ​еще одно доказательство: в продукции нет консервантов и химических добавок.

Шашлычный сезон открыт!

С приходом тепла в «Ферме» подготовили все для идеального пикника. В ассортименте — ​сочные шашлыки в фирменных маринадах, колбаски-­гриль и другие мясные деликатесы. — Мы представили новинки: колбаски для костра и шашлык из свиной грудинки в авторском маринаде, — ​делится главный технолог Елена Морозова. — ​Наши соусы полностью натуральные, без искусственных добавок, поэтому вкус получается по-настоящему насыщенным.

Но шашлык далеко не единственный вариант для вылазки на природу. В «Ферме» можно найти купаты, тефтели, рулеты с грибами и сыром, ребрышки «барбекю», фаршированные перцы и многое другое. А для ценителей изысканных вкусов — ​буженина, грудинка и рулька по классическим рецептам.

Новинки и планы на будущее

Технологи «Фермы» постоянно ищут и разрабатывают новые виды продукции. Как рассказала нам главный технолог, в скором времени на прилавках появятся фаршированные блины с самыми разнообразными начинками.

— Речь идет о блинах не только с мясом, но и с грибами, с ветчиной, с сыром...Не буду сейчас раскрывать все секреты, пусть для наших любимых покупателей будет вкусный и приятный сюрприз, — ​говорит Елена Морозова. — ​А в дальнейшем мы планируем выпуск целой линейки колбас. Уже занимаемся разработкой рецептуры и всеми необходимыми мероприятиями для запуска такого производства.

Кстати, каждое утро буквально все партии продукции проходят и отдельный, дегустационный контроль.

Думают в «Ферме» и о развитии сети магазинов. В планах — открытие новых торговых точек для того, чтобы жителям Калужской области было удобнее покупать к своему столу или выходу на природу только свежее и вкусное мясо, рыбу и полуфабрикаты.

Сам факт, что сеть магазинов «Ферма» стала победителем конкурса «Гордость региона», говорит о том, что жители Калужской области доверяют этому производителю. Вы еще не были в «Ферме»? Обязательно зайдите, не пожалеете.

После получения награды конкурса «Гордость региона» Елена Морозова поблагодарила всех калужан, которые в он-лайн голосовании на сайте KP40.RU выбрали сеть магазинов «Ферма».

— На самом деле очень приятно получать такую награду, мы не подведем тех, кто за нас голосовал, — ​отметила Елена Морозова в ответном слове. — Мы очень довольны, что получили столь высокую награду и оценку наших покупателей. Будем и впредь радовать наших покупателей вкусной и натуральной продукцией.

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