«Ферма» – гордость Калужского региона
Церемония награждения победителей проекта «Гордость региона‑2025» состоялась в минувший четверг, 22 мая. Уверенно завоевавшая сердца жителей Калужской области «Ферма» становится лучшей уже не в первый раз. И на это есть ряд причин.
Качество превыше всего
О качестве полуфабрикатов и другой мясной и рыбной продукции этой сети магазинов ходят легенды. Беспрецедентный контроль на всех без исключения этапах производства, надежные, проверенные годами поставщики и опыт, профессионализм сотрудников стали причиной того, что продукция «Фермы» пользуется такой популярностью.
Здесь каждый продукт — как домашний: ручная работа, натуральные ингредиенты и внимание к деталям. Полуфабрикаты с прилавков «Фермы» расходятся мгновенно — ведь в современном ритме жизни они становятся настоящим спасением. 30 минут — и на столе ароматное блюдо, словно приготовленное заботливой хозяйкой.
Особое внимание в «Ферме» уделяют свежести. В отличие от многих производителей здесь не замораживают мясо, чтобы сохранить его естественный вкус и полезные свойства. Короткие сроки реализации — еще одно доказательство: в продукции нет консервантов и химических добавок.
Шашлычный сезон открыт!
С приходом тепла в «Ферме» подготовили все для идеального пикника. В ассортименте — сочные шашлыки в фирменных маринадах, колбаски-гриль и другие мясные деликатесы. — Мы представили новинки: колбаски для костра и шашлык из свиной грудинки в авторском маринаде, — делится главный технолог Елена Морозова. — Наши соусы полностью натуральные, без искусственных добавок, поэтому вкус получается по-настоящему насыщенным.
Но шашлык далеко не единственный вариант для вылазки на природу. В «Ферме» можно найти купаты, тефтели, рулеты с грибами и сыром, ребрышки «барбекю», фаршированные перцы и многое другое. А для ценителей изысканных вкусов — буженина, грудинка и рулька по классическим рецептам.
Новинки и планы на будущее
Технологи «Фермы» постоянно ищут и разрабатывают новые виды продукции. Как рассказала нам главный технолог, в скором времени на прилавках появятся фаршированные блины с самыми разнообразными начинками.
— Речь идет о блинах не только с мясом, но и с грибами, с ветчиной, с сыром...Не буду сейчас раскрывать все секреты, пусть для наших любимых покупателей будет вкусный и приятный сюрприз, — говорит Елена Морозова. — А в дальнейшем мы планируем выпуск целой линейки колбас. Уже занимаемся разработкой рецептуры и всеми необходимыми мероприятиями для запуска такого производства.
Кстати, каждое утро буквально все партии продукции проходят и отдельный, дегустационный контроль.
Думают в «Ферме» и о развитии сети магазинов. В планах — открытие новых торговых точек для того, чтобы жителям Калужской области было удобнее покупать к своему столу или выходу на природу только свежее и вкусное мясо, рыбу и полуфабрикаты.
Сам факт, что сеть магазинов «Ферма» стала победителем конкурса «Гордость региона», говорит о том, что жители Калужской области доверяют этому производителю. Вы еще не были в «Ферме»? Обязательно зайдите, не пожалеете.
После получения награды конкурса «Гордость региона» Елена Морозова поблагодарила всех калужан, которые в он-лайн голосовании на сайте KP40.RU выбрали сеть магазинов «Ферма».
— На самом деле очень приятно получать такую награду, мы не подведем тех, кто за нас голосовал, — отметила Елена Морозова в ответном слове. — Мы очень довольны, что получили столь высокую награду и оценку наших покупателей. Будем и впредь радовать наших покупателей вкусной и натуральной продукцией.
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