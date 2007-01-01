Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Аналитика ВТБ: в ЦФО половина семей ведет совместный бюджет
Общество

Аналитика ВТБ: в ЦФО половина семей ведет совместный бюджет

Дмитрий Ивьев
28.05, 11:29
0 371
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Более 40% россиян ведут совместный бюджет, а четверть семей предпочитает вести бюджет раздельно. При этом в каждом втором случае различия в подходах к ведению семейного бюджета не влияют на отношения. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи. Таковы результаты опроса* ВТБ.

Наиболее распространен совместный бюджет в Центральном (50%) и Дальневосточном (48%) федеральных округах. В Южном (29%), Уральском (27%) и Приволжском (26%) округах чаще встречается модель, при которой бюджет контролирует один человек. А вот жители Санкт-Петербурга (25%), Москвы и Северо-Западного округа (по 22%) чаще предпочитают раздельный бюджет.

Половина россиян обсуждают и принимают решения о покупке совместно. Около четверти отметили, что распределяют зоны ответственности и каждый тратит деньги в рамках своих задач. Чаще всего обсуждают траты внутри семьи в Уральском (58%), Южном (54%) и Дальневосточном (53%) округах, а раздельный подход популярен в Москве (29%), Санкт-Петербурге и Центральном округе (по 28%).

Различия в подходах к ведению семейных трат не портят отношения: более половины (54%) респондентов отметили, что деньги не становятся причиной ссор в семье. Однако если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (30%), самостоятельных решений о покупках без предварительного обсуждения (10%) и избыточных подписок на сервисы (8%).

Главная статья расходов в российских семьях – продукты питания (66%), особенно в Уральском и Северо-Западном округах (по 71%). Половина опрошенных призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты. Чаще всего это отмечали в Северо-Кавказском округе (59%), а реже всего – в Санкт-Петербурге (37%) и на Дальнем Востоке (36%). 27% россиян тратят большую часть бюджета на развлечения и онлайн-шопинг, причем лидером здесь стал Приволжский округ (32%).

Россияне поделились и своими лайфхаками для сохранения семейного бюджета. 32% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Еще один совет – пользоваться банковскими программами лояльности и получать кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов делят бюджет по категориям, а 10% респондентов используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.

«Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам. Такой подход показывает, что россияне сегодня не просто хотят тратить — они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IisvWHdvdXJ4WWhNZFM5VU5LbEs4TFE9PSIsInZhbHVlIjoicmRmdEpaTGx2ZlZ5M1JBOUdsMWNhNVdBaVVMMy9nVjg3aGJmbHpaQTU2VWxCMzVLSmswd09tV3JOZkI2djcvV2p1WkNiWm53V09hbnloYkozcHFVQ2h1eWdiWDBIMjJjK3FjTktZNjA0MnE1U1ZkZ2VCUUhNY2FGYlNudUZML0RsV2Y5NExRcVpyNVBTVlA5cnNucDdLUVI1L3Z6L21GWGcxajR3ODQ1NjV3eEFGc0ZOSVVuRzlTMjg0NHFQZys4ak85bDFoZ1llSHJINTlIR09DVmV6eElpWEJHVHkzQm1XMkE1T1Q3clVha1BpeUtqcjF2Y2hqNVgrWlpqU1BQMHdaanBqK1ZCc3BOcitYUzBsRmpoRVk0d0tMWHJ6NEdMT2NjNnJMbm9iWm96WDhRcGxNZFdzeGh6R2cyN2grUHd6SytwWit6cnlsOFdOREpWN1g5ZVBxWVJIVVVwN0Nwb2hBM2laQXdWMzRrQ21lOUp1aUdRc1g2RjhWR3V0bVNBVDdQczE3MDFncE1wYVdyOVpkQ29JRTRXNjF4QWpEcVUyNUo5NXh1ek4rQUY3c1MwNjlxcTA3R3J3SDR0dWdFbSIsIm1hYyI6IjFkMjkxNTg1NDk2Y2NiMWE2NzJlMjkxM2QwMGQxMWY4MjdhNjRkNGI4ZjIwOWRhZGJjMzNlZTRjN2IyYWY4ODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inc2bkZWVXBVYzdxQ1FKbXY0ME5PNFE9PSIsInZhbHVlIjoiTmFBOWJ2TmFLTWdCWmpSVUZXa25HUzcyRy9mNWpUK0FMZGtrbzliQ3d4OXlMMGN3d0pkMm9wMjlwQytwMmI1bEpDMGRmcXlodnhuV1pOVFVURytxSzNjRWZ1U0djMEczVUxBRlNhd1paU2p6anZiamFQYWJLbHorek5DL2ZKKzlENmNvMnozMUZITjhGbmhiTXd6UDlkcVBuSDBObGNwWWFGZ3lseDRZYU5vWndpckpIZFBsYUw1ZVBaYjJhVXJpUVFFSFhZb1l0RXJEMGl4a2ZLRzNMeWcyWE5CVnlKY0pGcTdXSEdjMWRXNHp0VWRVZkhDc2tNcmJLT0dROHVYWXlCdjJ3ZHV5WDJKYm1qNEtxOEU3VzVhQmRCM1lHS0FHdDZDQjdUL24wNWd0TjRCb1VsNExEbUg4R1dCSGsrT0lCUjVuekRvWk90NEx2T0F2d0xiQjZuNll1Q05yL0Y4dGlRMEs5NlMySWhXUkNzd2RaVmtjcUtCd2E4V2Y1NlVNSTU4RmJja2c1RkVGQ05MS2dTZ0R4L0lXVG9KakExVGIvWk5BcFhYemZ3OUpJM3Rqa0ZGUmh1WVU0SmMyVHRGYUxHM3RlZTRyTEVsYzExN3lkOElkeUtVMGF0NUZtZTZDaVNFemQ4RUFWV0Vnbi9nQW0zREFCbld6dGY3MzYrZUkydi9zazl0ZE8rSWluSUxDbytZUGVrUGdIWHJOK3BxQkIycG5QbXFvR1JUeG9OOUd1aFRuNmxTYVJUQ2NkSytDSXNrdC8wYVBwQjNaWTJaT0VDU2FhSUE1U3hmVVFiZThubkNYdmRTMzhaR2FBQkEvamQ1WUJXS1IzbmJzSkxzQiIsIm1hYyI6ImY5MTdhYTNkNzYyMTI2MzQ3Y2MxNmE5Zjg3YWU3ODk1MTQ0NzljZmY4YjI0NDFlMGQxZWM5MGMwNDE3MDM4OWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+