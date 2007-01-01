Богатая история, современные технологии, верность долгу

Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника относится к числу старейших медицинских учреждений Калуги. У нее большой путь развития, множество успешно реализованных проектов и инициатив, наград, подтверждающих достигнутые результаты. О многих проектах мы уже рассказывали в своих публикациях.

Сегодня областная стоматология — ​одно из крупнейших медицинских учреждений региона, оказывающих полный спектр стоматологических услуг населению на самом высоком профессиональном уровне. Если вы не верите, что государственная поликлиника может быть оснащена, как ведущие частные клиники, вам обязательно нужно сюда заглянуть.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первое упоминание о дантистах в нашем регионе относится к 1895 году. По данным архивов, в 1917 году в Калуге насчитывалось 14 зубных врачей и 6 дантистов. Первые государственные зубоврачебные амбулатории появились в нашем городе в сентябре 1919 года при городской поликлинике, а в конце 1924 года они были дополнены зуботехническими лабораториями. Самостоятельная зубоврачебная амбулатория была развернута в Калуге в 1945 году, а уже 1 января 1946 года в ее стенах приняли первых пациентов.

12 декабря 1951 года приказом № 588 по Калужскому областному отделу здравоохранения областная зуболечебница переименована в областную стоматологическую поликлинику, уже тогда располагавшуюся на улице Ленина.

— Клиника прошла огромный путь развития и модернизации до современного ведущего лечебного учреждения Калужской области, оснащение и применяемые в ежедневной практике методики лечения которого соответствуют мировым стандартам в области стоматологии, — ​говорит заслуженный врач РФ, главный врач Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Владимир Цуканов.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Но так сложилось, что, говоря о Калужской областной клинической стоматологической поликлинике, хочется рассказывать не только о современном оснащении, методиках и опытном медицинском персонале, но и о крайне важных сегодня гуманитарных задачах.

Не первый год мы следим за работой команды учреждения по оказанию гуманитарной помощи нашим бойцам и жителям Первомайска Луганской Народной Республики.

— Позади уже 16 выполненных задач, 16 поездок не только в подшефный город, но и непосредственно к линии боевого соприкосновения в расположении вой­сковых частей, — ​уточняет Владимир Цуканов. — ​Все задачи решаются во исполнение поручений главы нашего региона Владислава Валерьевича Шапши при поддержке министерства здравоохранения Калужской области.

Только с начала этого года по запросам командиров трех вой­сковых частей непосредственно в их расположение доставлены средства воздушной разведки, анализаторы дронов, средства связи, комплектующие и расходные материалы для электрогенераторов, специализированные инструменты, маскировочные сети, хозяйственные товары, продукты питания, дрова и топливо для печей и многое другое и, конечно, посылки от родных.

В рамках нескольких поездок была решена задача по обеспечению электроснабжения в расположении 1008-го мотострелкового полка в районе Артемовска. В общей сложности было проложено более 1,5 тысячи метров кабеля, проведено подключение и наладка электрогенератора, оборудованы освещение и электросети на площади 200 кв. метров.

Конечно, не забывают наши врачи и о своих коллегах-­стоматологах: в связи с проведением капитального ремонта терапевтического кабинета стоматологического отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Луганской Народной Республики, с учетом уже имеющегося опыта совместной работы в 2022–2023 годах оказана помощь в подготовке планировочных решений по размещению медицинского и другого специализированного оборудования, а также необходимых коммуникаций.

Периодически на основании запросов главного врача Первомайской больницы проводятся осмотр и техническое обслуживание ранее переданных стоматологических установок, рентгенографического и другого медицинского оборудования.

На основании обращения Главы Первомайска С. А. Колягина в апреле 2025 года в ясли-сад «Сказка» для самых маленьких жителей города доставлена, собрана и установлена детская специализированная мебель. Передана также новая посуда, игровой домик, два комплекта уличных игровых детских площадок. Этот детский сад неоднократно попадал под обстрелы со стороны ВСУ и был восстановлен благодаря калужским строителям. Обновление материальной базы не проводилось здесь с момента открытия в 1982 году.

— Май 2025 года — ​снова дорога в Донбасс и новая встреча с нашими бойцами, — ​рассказывает Владимир Цуканов. — ​В этот раз был получен запрос на передачу материала, используемого для обшивки транспортных средств. Это необходимо для повышения уровня защиты, снижения воздействия поражающих элементов. Такой нехитрый дополнительный барьер помогает сохранить жизни пассажиров и целостность техники.

Благодаря помощи спонсоров, медицинского сообщества, в том числе коллектива поликлиники, удалось приобрести и передать 600 квадратных метров материала, а также специализированное оборудование. На безвозмездной основе переданы морозильная камера и продукты питания.

Вся эта работа была бы невозможна без поддержки представителей частного бизнеса, коллективов медицинских учреждений нашего региона и, конечно, неравнодушных граждан.

На этом работа не останавливается, в процессе решения — новые задачи, о которых мы обязательно расскажем.

ПОМОЩЬ ТАМ, ГДЕ ОНА ОСОБЕННО НУЖНА

Не секрет, что оказание медицинской помощи в районах, близких к боевым действиям, — ​особо острая и важная задача. Бригады калужских врачей ежемесячно, сменяя друг друга, ведут работы в Первомайске и прилегающих территориях. Среди них, конечно, и стоматологи.

Работу ведут и в стенах стоматологического отделения Первомайской многопрофильной больницы, отремонтированного, к слову, как мы уже рассказывали, благодаря командам калужских строителей, нашей областной стоматологии и безвозмездной помощи представителей частного бизнеса, медицинского сообщества и неравнодушных граждан.

Сегодня в кабинетах отделения установлено современное оборудование, заменившее технику, введенную в эксплуатацию еще в советские времена при открытии больницы.

Тогда же после завершения ремонта отделения врачи областной стоматологии впервые выехали в Первомайск с целью проведения осмотров и лечения детского населения города и прилегающих территорий. Выезжали врачи и в школы и детские сады.

Первый такой выезд состоялся в 2023 году. Тогда, по воспоминаниям наших докторов, линия боевых действий только отодвинулась от города и многие дети впервые в своей жизни, проходящей под страшные звуки выстрелов и взрывов, попали на осмотр к врачу-­стоматологу.

За время своей работы в ЛНР врачи Калужской областной стоматологии провели осмотр и лечение более чем 2500 пациентов, в том числе около 900 детей.

— Оказывают наши врачи, конечно, помощь и участникам СВО. Кроме того, среди решенных командой областной стоматологии гуманитарных задач не только медицинская помощь, но и переоснащение двух стоматологических кабинетов медицинских рот вой­сковых частей, дислоцирующихся в районе Первомайска и Артемовска (бывший Бахмут). Не стоит и говорить, насколько важно для наших ребят оперативно получать качественную медицинскую помощь. Помогать тем, кто нуждается в помощи, — ​главный принцип профессии врача, — ​говорит Владимир Цуканов.

Ну а мы желаем команде Калужской областной стоматологии успехов и будем следить за новыми проектами и достижениями этой замечательной профессиональной команды.

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