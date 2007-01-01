ООО «Меркатор» — флагман дорожно-коммунального машиностроения
ООО «Меркатор Холдинг» — один из локомотивов отечественного машиностроения, признанный лидер в области производства дорожно-коммунальной техники. Компания разрабатывает, производит и поставляет специализированные машины для содержания городской инфраструктуры, занимается обучением операторов и сервисным обслуживанием, а также внедряет собственные IT-решения, направленные на эффективное управление дорожно-коммунальным парком.
История успеха
В 2000 году ООО «Меркатор Холдинг» начинал работу как импортер дорожно-коммунальной спецтехники. Однако высокая стоимость готовых машин иностранного производства побудила к созданию «гибридов»: размещению оборудования, выпущенного зарубежными партнерами, на отечественных шасси. Результатом стало создание оборудования, приспособленного к российским условиям эксплуатации, и умеренная стоимость, что обеспечило преимущество на отечественном рынке.
За несколько лет компания нарастила объем собственных и совместных разработок, услышала и нашла пути реализации запросов и потребностей российских клиентов и в 2011 году приняла решение о строительстве своего завода. Его торжественное открытие на территории индустриального парка «Калуга-Юг» состоялось 29 мая 2014 года. С тех пор компания прошла большой путь в реализации программы импортозамещения, и в 2024 году заводу «Меркатор Калуга» исполнилось 10 лет!
Производственные мощности «Меркатор Холдинга»
Не случайно местом расположения завода избрали Калужскую область — это один из самых технологически развитых регионов России. Здесь сосредоточены лучшие инженерные и рабочие кадры для современного машиностроения, и они находят применение своим талантам на предприятии.
Производственные мощности первой очереди, запущенные в 2014 году, занимают площадь в 11 тыс. м2 и выпускают более 700 машин в год. «Мозговым центром» завода «Меркатор Калуга» является собственное конструкторское бюро.
Достижения предприятия в области современного высокотехнологичного машиностроения были по достоинству оценены государством. В 2017 году завод был признан лидером своей отрасли. Предприятие удостоили звания Национального чемпиона в рейтинге Минэкономразвития. Завод «Меркатор» стал лауреатом премии «ТехУспех‑2017».
В 2020 году калужский завод занял первое место на рынке российских производителей КДМ.
Развитие и рост
Компания определила своим приоритетом выпуск российской коммунальной техники, максимально независимой от иностранных комплектующих, а также увеличение объемов производства в связи со значительным повышением спроса. С ситуацией, когда количество заказов превысило возможности производства, ООО «Меркатор Холдинг» столкнулось еще в 2021 году. Поэтому уже летом 2022-го был запущен второй производственный цех во Мстихино. Туда перенесли заготовительное производство: все, что связано с подготовительными работами — резкой, сваркой, гибкой металла. Фактически производство разделили на «грязную» и «чистую» части, что позволило компании существенно увеличить количество постов для сборки машин в основном корпусе.
В эти преобразования компания инвестировала около 500 миллионов рублей. Во Мстихино начали работать металлообрабатывающие станки последнего поколения, и там же осуществляется роботизированная сварка.
На основном производстве стартовало строительство новых помещений, которые позволят вывести в отдельное производственное здание операции, связанные с финальным тестированием машин и оборудования, а также монтаж IT‑оборудования. Все эти изменения позволят нарастить объемы выпуска.
Директор завода «Меркатор Калуга» — Дмитрий Викторович Корабельников.
— В 2024 году мы представили на рынок несколько совершенно новых моделей: первая в России КДМ на КамАЗе К5. У машины на базе КамАЗ К5 перспективы достаточно интересные. Она получилась магистральной, хорошо приспособленной для уборки федеральных трасс.
Мы также собрали первую в нашей истории КДМ на базе шасси ГАЗ и реализовали первый прототип самой ожидаемой новинки года ВКМ-2024 — усовершенствованную версию компактного самоходного пылесоса ВКМ-2020.
Помимо этого, модернизированы и улучшены наши снежные плуги: скоростные, передние, боковые, с пластиковым и металлическим кожухом.
Реализован план производства по изготовлению фрезерно-роторного снегоуборочного оборудования РС400 для фронтальных погрузчиков.
Планов у нас много: продолжить проект больших пылесосов ВКМ‑6500 — учитывая большую рыночную потребность именно в этих машинах, мы будем производить еще больше таких.
Старший вице-президент ООО «Меркатор Холдинг» Никита Евгеньевич Сидоров.
— В настоящий момент мы ставим ориентиры уже на 2026 год. Основная текущая задача — обеспечить необходимый объем выпуска техники как для крупных мегаполисов, так и для рыночных клиентов в любой точке России.
К концу 2025 года мы планируем подойти в раскрученном состоянии производства, которое настроено на выпуск большого количества машин. Перед нами встанет задача поддержать высокий темп и объем производства. Машины 2026 модельного года должны иметь уникальные конкурентные преимущества и сбалансированную рыночную цену.
От всей души поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с такой знаменательной датой! Как и сто лет назад, сотрудники газеты пишут о главных событиях в жизни нашей страны и мира. Меняются форматы, меняются тексты, меняются редакторы, а популярность «Комсомолки» и любовь читателей к газете остаются неизменными.
Уже целый век «Комсомольская правда» остается в числе бесспорных лидеров отечественной прессы. У меня ваше издание ассоциируется с молодостью, скоростью, любопытством к жизни!
С праздником! Спасибо за то, что вы делаете.
Дмитрий Викторович Корабельников, директор завода «Меркатор Калуга».
В связи с наращиванием производственных мощностей завод «Меркатор Калуга» расширяет штат и приглашает на работу:
- инженера- технолога;
- кладовщика;
- электросварщика.
Мы предлагаем не просто работу, а возможность учиться, развиваться и расти в компании.
На вопрос, почему нужно идти именно к нам, отвечают сотрудники завода «Меркатор Калуга»:
— у нас очень дружный коллектив;
— интересные задачи каждый день;
— нет рутины, все время что-то новое, что заставляет учиться, думать, соображать;
— вы будете испытывать гордость, когда увидите на улицах нашего города да и других городов страны наши машины, к созданию которых вы приложите руки и голову;
— будете понимать, что именно вы причастны к тому, что дороги безопасные, чистые, красивые;
— у вас будет ДМС, питание, доставка на работу служебным транспортном;
— у вашего работодателя хорошая репутация.
Контакты службы персонала:
телефон: 8 (4842) 200–163 (доб. 709).
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