ООО «Меркатор» — флагман дорожно-коммунального машиностроения

ООО «Меркатор Холдинг» — один из локомотивов отечественного машиностроения, признанный лидер в области производства дорожно-коммунальной техники. Компания разрабатывает, производит и поставляет специализированные машины для содержания городской инфраструктуры, занимается обучением операторов и сервисным обслуживанием, а также внедряет собственные IT-решения, направленные на эффективное управление дорожно-коммунальным парком.

История успеха

В 2000 году ООО «Меркатор Холдинг» начинал работу как импортер дорожно-коммунальной спецтехники. Однако высокая стоимость готовых машин иностранного производства побудила к созданию «гибридов»: размещению оборудования, выпущенного зарубежными партнерами, на отечественных шасси. Результатом стало создание оборудования, приспособленного к российским условиям эксплуатации, и умеренная стоимость, что обеспечило преимущество на отечественном рынке.

За несколько лет компания нарастила объем собственных и совместных разработок, услышала и нашла пути реализации запросов и потребностей российских клиентов и в 2011 году приняла решение о строительстве своего завода. Его торжественное открытие на территории индустриального парка «Калуга-­Юг» состоялось 29 мая 2014 года. С тех пор компания прошла большой путь в реализации программы импортозамещения, и в 2024 году заводу «Меркатор Калуга» исполнилось 10 лет!

Производственные мощности «Меркатор Холдинга»

Не случайно местом расположения завода избрали Калужскую область — ​это один из самых технологически развитых регионов России. Здесь сосредоточены лучшие инженерные и рабочие кадры для современного машиностроения, и они находят применение своим талантам на предприятии.

Производственные мощности первой очереди, запущенные в 2014 году, занимают площадь в 11 тыс. м2 и выпускают более 700 машин в год. «Мозговым центром» завода «Меркатор Калуга» является собственное конструкторское бюро.

Достижения предприятия в области современного высокотехнологичного машиностроения были по достоинству оценены государством. В 2017 году завод был признан лидером своей отрасли. Предприятие удостоили звания Национального чемпиона в рейтинге Минэкономразвития. Завод «Меркатор» стал лауреатом премии «ТехУспех‑2017».

В 2020 году калужский завод занял первое место на рынке российских производителей КДМ.

Развитие и рост

Компания определила своим приоритетом выпуск российской коммунальной техники, максимально независимой от иностранных комплектующих, а также увеличение объемов производства в связи со значительным повышением спроса. С ситуацией, когда количество заказов превысило возможности производства, ООО «Меркатор Холдинг» столкнулось еще в 2021 году. Поэтому уже летом 2022-го был запущен второй производственный цех во Мстихино. Туда перенесли заготовительное производство: все, что связано с подготовительными работами — резкой, сваркой, гибкой металла. Фактически производство разделили на «грязную» и «чистую» части, что позволило компании существенно увеличить количество постов для сборки машин в основном корпусе.

В эти преобразования компания инвестировала около 500 миллионов рублей. Во Мстихино начали работать металлообрабатывающие станки последнего поколения, и там же осуществляется роботизированная сварка.

На основном производстве стартовало строительство новых помещений, которые позволят вывести в отдельное производственное здание операции, связанные с финальным тестированием машин и оборудования, а также монтаж IT‑оборудования. Все эти изменения позволят нарастить объемы выпуска.

Директор завода «Меркатор Калуга» — ​ Дмитрий Викторович Корабельников.

— В 2024 году мы представили на рынок несколько совершенно новых моделей: первая в России КДМ на КамАЗе К5. У машины на базе КамАЗ К5 перспективы достаточно интересные. Она получилась магистральной, хорошо приспособленной для уборки федеральных трасс.

Мы также собрали первую в нашей истории ​КДМ на базе шасси ГАЗ и реализовали первый прототип самой ожидаемой новинки года ВКМ-2024 — ​усовершенствованную версию компактного самоходного пылесоса ​ВКМ-2020.

Помимо этого, модернизированы и улучшены наши снежные плуги: скоростные, передние, боковые, с пластиковым и металлическим кожухом.

Реализован план производства по изготовлению фрезерно-роторного снегоуборочного оборудования РС400 для фронтальных погрузчиков.

Планов у нас много: продолжить проект больших пылесосов ВКМ‑6500 — учитывая большую рыночную потребность именно в этих машинах, мы будем производить еще больше таких.

Старший вице-президент ООО «Меркатор Холдинг» Никита Евгеньевич Сидоров.

— В настоящий момент мы ставим ориентиры уже на 2026 год. Основная текущая задача — ​обеспечить необходимый объем выпуска техники как для крупных мегаполисов, так и для рыночных клиентов в любой точке России.

К концу 2025 года мы планируем подойти в раскрученном состоянии производства, которое настроено на выпуск большого количества машин. Перед нами встанет задача поддержать высокий темп и объем производства. Машины 2026 модельного года должны иметь уникальные конкурентные преимущества и сбалансированную рыночную цену.

От всей души поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с такой знаменательной датой! Как и сто лет назад, сотрудники газеты пишут о главных событиях в жизни нашей страны и мира. Меняются форматы, меняются тексты, меняются редакторы, а популярность «Комсомолки» и любовь читателей к газете остаются неизменными.

Уже целый век «Комсомольская правда» остается в числе бесспорных лидеров отечественной прессы. У меня ваше издание ассоциируется с молодостью, скоростью, любопытством к жизни!

С праздником! Спасибо за то, что вы делаете.

Дмитрий Викторович Корабельников, директор завода «Меркатор Калуга».

В связи с наращиванием производственных мощностей завод «Меркатор Калуга» расширяет штат и приглашает на работу:

инженера- технолога;

кладовщика;

электросварщика.

Мы предлагаем не просто работу, а возможность учиться, развиваться и расти в компании.

На вопрос, почему нужно идти именно к нам, отвечают сотрудники завода «Меркатор Калуга»:

— у нас очень дружный коллектив;

— интересные задачи каждый день;

— нет рутины, все время что-­то новое, что заставляет учиться, думать, соображать;

— вы будете испытывать гордость, когда увидите на улицах нашего города да и других городов страны наши машины, к созданию которых вы приложите руки и голову;

— будете понимать, что именно вы причастны к тому, что дороги безопасные, чистые, красивые;

— у вас будет ДМС, питание, доставка на работу служебным транспортном;

— у вашего работодателя хорошая репутация.

Контакты службы персонала:

телефон: 8 (4842) 200–163 (доб. 709).