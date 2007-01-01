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Общество

В Малоярославецком районе просят сделать дорогу в деревне Лисенки

Дарья Джуманова
28.05, 09:54
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Во вторник, 27 мая, местная жительница оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора в социальной сети.

Она рассказала о проблемах с дорогой, которую осенью покрыли гравием, но из-за непогоды машины заносило, а весной стало невозможно проехать к школе и детскому саду.

- Сейчас вроде бы всё высохло, но дорога как стиральная доска и пыли просто жесть. Да и освещения там нет. По улице мы своими силами засыпали дорогу щебнем. А вот центральную могли бы и сделать нормально, а не отписываться, - написала Татьяна.

- Устройство покрытия на дороге до д. Лисенки начнется с 1 июня. Планируем установку дополнительных фонарей уличного освещения в третьем квартале текущего года при наличии финансирования. Ремонт внутрипоселковых дорог будет планироваться на следующий год, - сообщили в районной администрации.

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