Сбер направит 174,5 млрд рублей на строительство гостиниц по госпрограмме

Новые проекты добавят 9 тыс. номеров в разных регионах страны

Правительство одобрило 66 сделок Сбера по финансированию строительства туристической инфраструктуры в рамках четвёртого отбора в программу льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство». Финансирование Сбера составит 174,5 млрд рублей, в результате номерной фонд увеличится на 9012 номеров. Больше всего номеров появится в Краснодарском крае (2307), Карелии (708) и Алтайском крае (682).

Ранее при участии Сбера уже построили 9 объектов на 1902 номера. Среди них — 4 четырёхзвёздочные и 5 пятизвёздочных гостиниц в Приморье, Татарстане, Иркутской и Ярославской областях, Адыгее и Краснодарском крае.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Туризм даёт позитивный синергетический эффект для многих смежных отраслей и экономики регионов в целом. Бум внутреннего туризма показал, что в стране недостаточно качественных гостиниц — это во многом сдерживает дальнейшее развитие туриндустрии. Поэтому жизненно важно увеличивать номерной фонд и создавать объекты, которые будут соответствовать ожиданиям людей. Поручение Президента России Владимира Владимировича Путина и решения Правительства РФ помогают Сберу поддерживать подобные проекты в расширенном объёме. Мы финансируем строительство современных комплексов для отдыха, которые повышают туристическую привлекательность страны».

Программа льготного кредитования с господдержкой позволяет финансировать строительство отелей, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов. Это часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который направлен на развитие внутреннего и въездного туризма.