Жители Козельска жалуются на ежедневные отключения воды

Во вторник, 27 мая, местная жительница рассказала о проблеме в комментариях под публикацией губернатора.

По ее словам, с 22 мая в городе каждый день отключают холодную воду. Подача прекращается в 17:00, а восстанавливается только поздним вечером.

- С чем связано — не объясняют, но прямо сказали, что так будет до конца лета. Ни помыться с работы, ни сделать домашние дела не можем. Подвоза воды тоже нет, - пишет Кристина.

- К сожалению, возникли утечки. Чтобы их устранить и не допустить скачивания резерва чистой воды, специалисты Водоканала понижают давление воды. Завершить работы планируется до конца недели. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в региональном Минстрое.