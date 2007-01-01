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Общество

Жители Козельска жалуются на ежедневные отключения воды

Дарья Джуманова
28.05, 09:42
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Во вторник, 27 мая, местная жительница рассказала о проблеме в комментариях под публикацией губернатора.

По ее словам, с 22 мая в городе каждый день отключают холодную воду. Подача прекращается в 17:00, а восстанавливается только поздним вечером.

- С чем связано — не объясняют, но прямо сказали, что так будет до конца лета. Ни помыться с работы, ни сделать домашние дела не можем. Подвоза воды тоже нет, - пишет Кристина.

- К сожалению, возникли утечки. Чтобы их устранить и не допустить скачивания резерва чистой воды, специалисты Водоканала понижают давление воды. Завершить работы планируется до конца недели. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в региональном Минстрое.

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