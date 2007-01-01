Калужский колорит: на Моторной до сих пор стоят уличные туалеты

Во вторник, 27 мая, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- У меня из чисто спортивного интереса возник вопрос к городским властям: вам самим не стыдно? Вообще-то на дворе первая четверть 21-го века, как бы. Многоразовые космические корабли «бороздят просторы вселенной», эпоха искусственного интеллекта. А на родине космонавтики вот такая «традиционная гендерно-нейтральная ценность».

По его словам, за магазинами на улице Моторной можно увидеть неухоженные уличные туалеты и разбросанный мусор.