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Общество

Калужский колорит: на Моторной до сих пор стоят уличные туалеты

Дарья Джуманова
28.05, 09:06
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Во вторник, 27 мая, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- У меня из чисто спортивного интереса возник вопрос к городским властям: вам самим не стыдно? Вообще-то на дворе первая четверть 21-го века, как бы. Многоразовые космические корабли «бороздят просторы вселенной», эпоха искусственного интеллекта. А на родине космонавтики вот такая «традиционная гендерно-нейтральная ценность».

По его словам, за магазинами на улице Моторной можно увидеть неухоженные уличные туалеты и разбросанный мусор.

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