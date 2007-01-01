Прокурор Калужской области встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Калейдоскоп»

Константин Жиляков сообщил о правовой оценке действий застройщика и возможных решениях проблемы. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 27 мая.

Во время обсуждения ситуации люди подчеркнули, что возврат денег с эскроу-счета не даст им возможности купить квартиры. Они попросили ускорить завершение строительства именно этого дома.

Ситуация остаётся на контроле, и власти намерены добиться справедливого решения.