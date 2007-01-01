Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Прокурор Калужской области встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Калейдоскоп»
Общество

Прокурор Калужской области встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Калейдоскоп»

Дарья Джуманова
28.05, 08:45
0 599
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Константин Жиляков сообщил о правовой оценке действий застройщика и возможных решениях проблемы. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 27 мая.

Во время обсуждения ситуации люди подчеркнули, что возврат денег с эскроу-счета не даст им возможности купить квартиры. Они попросили ускорить завершение строительства именно этого дома.

Ситуация остаётся на контроле, и власти намерены добиться справедливого решения.

Новости по тегу
обманутые дольщики
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9nUHpGU1d3UjdDWWt0Uno5NklVQmc9PSIsInZhbHVlIjoiM3YrV3ZyUDNGY2ZnK3g5OVdqdHNIUmxreGwwMHRVKytHdWZ6UStjWDRXYXhjTGtXcklRZHZDWmRTVFBXMTIyWnRIN3BrRFQ5bjM0eG1HTXdsU3d6RHdTWndWZHFVM3ZHZzhXSk1RbmFDa056QzBmdCsrTEJ2Y24vN3BiZkk5YXd6TG1sRk9BM1FkdnUwWkJ5UHUvNThBRmxJenh3aDhWd3U3bVc0bVZPOFlBeFM4TC9tejYrRFFTcEkrMVRhUGxsTVM3a1d4b3F0TzVaOG1iTnBqOVpFQWQ2U1VNeU14SXZIbUVxTE03RE9UR1NUQnprdC9LNS91ckhTUkJkeE55dWFORUZ1YmpXS3hIbERKSEU4S2F1dThzN0VKZ0VjVmU3RlFFTElza1FRcHhvWXF0cHBHSTBoVlhYalB5aUZudXNYeDFiS2pYMUZHV0tJWnJJaXliRVhYMnV2SW1HMjZEelo1NzMySkFJblJhVWl6VzJtMHl5aWhOYlNBY2E4TnI4ZzhzNmdKblo0QWk1WFpybmVSb1lBd1lXWU5RRW1lV01WRHVrb3RXNFBnOTkvM2hJMHVJNWVmV3FIRHBhaU1sUiIsIm1hYyI6IjFkZDU0ZDI3NWQ2YjRhZmI2MjkyOWM5ZDkwNjgyODg2M2E3NjdiMDg4YWIxZWZkZWYwYThmZWIyMWZlMDI3ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii96TDJDUzlWczZlRlpTTjdCdEFkN3c9PSIsInZhbHVlIjoiU0FBSVh5ejMwYk16T3c2WDVpalpPeFRRZzBHV1dKdFJWNmFjM3EzTHNkWEtONGxZa0tuL1EzTGJHQTB4bU9IdVprS2dlb0RVR2o0ZnlROHgvVVY1T3ducFA2NnRMRmc4bEJhZXdGMWNudnoxbFRmOVRVdER2SGY0NTN3V2hhZnNrSUc1YStrcU80MXMvd3VmOUFXMFFlczZuOGJPL1MyVGg0Mk83WW1uSWJxYkUvd25aTG1nZ1plQmNSM3RCVVlZK0JCR2JyUW4xK0tqTElJS3pqb004dVUzaXB5bFdFRDMvN2x4T1ExZXRYT0pRbXN5azNUN0Y4S2N3dy96NEtmSDM5UmpkdWdSZ1NJWlR1cWRjRkhseE9TSEZUanpZdnBZbzd1V010Q29hYjlyMC9JeVZIVVk0a1hOYTgxZUJKaG9MaTFDN0prWWVvd0RXYk5POG5SL3lmK1pVVkJYMFVTMW1QdityUThiR2hCOHQrVkszczNSUGllQnVJVTRiN1lWMTBkV2VwbkhyWlAyK2g1eGhTN1Z2NWpaYVQ3ckgwYTZxVlVzL3gzc2JaL1pCbUlXc3o0OFJyaGJqNVl1cUJqQjVuUys2SVFpYURtZnhvU2VLbHl4NnMzVi9WaVlpUlRJZkdmRUROeFd6Q1g1c01NTVBLY1RBS04raXBIT2l5NkVjVXBocVlCRGNhb2lHQWUxTlcvY3RoSk1INy9aTUU3MVpXcERrZlY1N0dwcS9tQVViZGQxc1MrUXlHMVBzY01rRkM4TW90NFpxc3BsM010V1lBUFBtWktrZjg3dnV5bDRJcE9WWmFCS2k5dnEyNXhOOWFzN2trcVVla1Z0Z09uSiIsIm1hYyI6IjNmMzE3N2RjODYzYjI4YjFjNzUyOGJkZjA1ZGUzYjVmNGIxMjZjZDI5YWQ0M2RkZTBhY2JjNzI3MWYxNTIyZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+