Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области у неплательщика отобрали земельный участок
Общество

В Калужской области у неплательщика отобрали земельный участок

Дарья Джуманова
27.05, 15:50
1 1058
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В феврале 2025 года судебные приставы Думиничского и Ульяновского районов подали иск в суд на взыскание земельного участка должника в Думиничском районе. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Местный житель задолжал более 300 тысяч рублей по кредитному договору индивидуальному предпринимателю.

Он не погасил долг добровольно и не попросил рассрочку или отсрочку платежа.

Взыскание земельного участка стало единственным способом погасить задолженность, так как у него не было других активов или средств.

Лента настроения
6 оценили
0%
17%
0%
0%
17%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBwNVpGVlZxTGo4NllDV3Bhd0oxMHc9PSIsInZhbHVlIjoieW4ycTd0RVBTWm5xT2I5S1d1YUVBRSs2VFA4Wm1XZE0zZitOYkFkNXg2UDFSS2w2elpJTC9USWx2b1duditUQjFvOHc0KzFUY2hCYjhuOGllMEVRSHE4a0tjeEg3ZnNyMGtGSmc0dGFZVmtBZmtxMUc1Z0hnMko1SlI1TUp5K1Rmc2FTMEhZRDlwaDRsMXkvVGhydnRKN3BWKzZNRGt1RXpPeTdsZWdyK0ZaSjNOYlg1VkVocXFEQU5iT2tKdGQxcjRhVEN4RXMyazZDSUZLV0N0MjZRWkxaVGZ1TkZtaU9va2dOYzdLZ1YwZVg5M3NmNWhyclVFZnU5Uy92OEd4WGgxYmpBRnRtMWFib0toK2JvS1JXTkhhOForanN5Kzg1bXhwTzNad0xSWEZkdEVsSXdUZG1Sdm9kU2pod1Y0ekwzbHJvcHlzYnRrN3k5Mm53cFU3em84NDhyRDZld1k0Q045bWI5S2xkU0Q1Qi9rL1dwT2RmTnhKTmlZZFZBS3g4U2dIUEhCbEd0TWhsQnh5czFOc1BQY1BYVFlXWnhLbEx2Z0IyTGpLSHlhWU5hZmpGeVI5WEhudTNyM3pKQktSSyIsIm1hYyI6IjY0OGZjYWRlYTkwYjE4NWU2NDJmNWNmN2VkMTcwZWFlZDAwM2M2MGQ1YzI0NDgyMDIzZGFlOTYyMDY2OTAyYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjA0SGRCYUdFTXY1OENVWGRvdDV6aVE9PSIsInZhbHVlIjoiSVFsaDNQNlV0RUFLMXU4Mm9OK0l2L1dUa0JFQ244ZEl5a1RGQyswQmp3UFk5di9xRllCdUZpYmgwanJKNXl4K01wK09aUWg5MDRjUFoyc0ljdzlWalVXWHBYaWJSOG1lcDg4cDBYZXJ0NzhkN0xJcHVsYmkrc3NyMEN3aTZieEtGMHhMM1RKOStaWnkzdVpPNjNwTnRSeU0vUFpRbnpUa3VuQ1ArTlhlK0Y1ZnJtYVRZbkQzcWowNStQcnVwc283UmZQZGo1azlUR2ZiaGhDRkdiOThoSzFkSCtwQzFHRmkxM0RUWlpRQVNXK3BYa0NscW9pbk13OWhNMDEySGFnbTZoeVFEcm1pTmtjb2FiaUFnRGJrYWZQU29SRTZ2MlpkM2FZZjFLVzQvOFFPU0FBRmNaY2p1eUpkM1FycU1GaVVXOGFIVWNvcWRtaG9qT05tNjZ3dU1LZGlRVndtNXRYY1czTTRJbFZ4QW5Vc2VZcHRGclNsZ09DV3p2NE1VSlRCNFovSU9kd1Fmd3YxeTFURnpkTTJLK3BTTkZEdTF0eVgwYm9LMUNWL2p4ZmROTmd4dmMwY2hCSWZGdGsxWURaN0NsalhlUG5KSGJrMmk4eEpNRUJLU085aHJ3SVNNQ2J1bWlGNkVVOEM5L1I0L3MzdkR4T0lEdXVNSVpZa0lwTDQ3VGYzMkdUQUNxUzdKWXFuYW1tL0twRWg3MjRjbnh4ZUVZY0FJMVE0YTNUYWNidUJIZFUySTdhSnZEYXo2TXUwS3dUaldKUXIwSGVRaUM5TVBjWkxjY1FUbzNoNE0vejVSa2FTaHovbmRWMDllUk8xdnRXaUtCSW15eXJWb3hKdiIsIm1hYyI6ImY0MmU3MjQ0ZjQ2MTZhYjk4MDEyOTI1OTc2MWM2ODQ1NWQ0MTJhMGJkNjAxOGE3NGU5ZjhlNjYzNjY1ODIzMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+