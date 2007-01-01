В Калужской области у неплательщика отобрали земельный участок

В феврале 2025 года судебные приставы Думиничского и Ульяновского районов подали иск в суд на взыскание земельного участка должника в Думиничском районе. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Местный житель задолжал более 300 тысяч рублей по кредитному договору индивидуальному предпринимателю.

Он не погасил долг добровольно и не попросил рассрочку или отсрочку платежа.

Взыскание земельного участка стало единственным способом погасить задолженность, так как у него не было других активов или средств.