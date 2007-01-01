В Калуге просят запустить транспорт до Карачево

Во вторник, 27 мая, местная жительница пожаловалась в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова на отсутствие общественного транспорта до ее деревни.

- В наш район ни автобусы, ни троллейбусы не ездят. Мы были бы рады любым троллейбусам и автобусам. Пусть бы только они вообще были в д. Карачево. У нас люди ходят пешком, - написала Елена.

В горуправе объяснили, что дорога до деревни пока не соответствует требованиям для запуска транспорта.

- Необходимо обустройство соответствующей транспортной инфраструктуры - остановочных пунктов, заездных карманов к ним, разворотного кольца, поэтому пока продление или пуск нового маршрута до деревни, к сожалению, не планируется. Но будем стараться рассмотреть возможность проведения этих мероприятий в следующие годы, - добавили в ведомстве.