Калужане возмущены состоянием электричек Калуга–Сухиничи

В воскресенье, 25 мая, местный житель оставил комментарий под постом губернатора в соцсети. Он пожаловался на ужасное состояние пригородной электрички.

- Окна изрисованы, на сиденья сесть невозможно, потому что они грязные, в самой электричке бардак! На дворе двадцать первый век, а мы ездим на допотопном транспорте! - написал Кирилл.

- Содержание и уборка составов относится к компетенции Центральной пригородной пассажирской компании. Обратитесь, пожалуйста, к ним напрямую по телефону 8-499-266-02-65, либо оставьте обращение на их официальном сайте, - сообщили в министерстве транспорта региона.