Жители Кирова требуют установить тротуары

В воскресенье, 25 мая, местная жительница оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Владислав Валерьевич,обратите внимание на проблему тротуаров в Кирове. Их нет,ровно как и пешеходных переходов и дорожных знаков. Вчера сбили 80-летнюю бабушку и уехали с места ДТП. Тротуара на улице Воровского нет. У бабушки переломы ноги в двух местах,синяки на лице и ушибы, - пишет Ольга.