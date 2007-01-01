Жители Кирова требуют установить тротуары
В воскресенье, 25 мая, местная жительница оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора Владислава Шапши.
- Владислав Валерьевич,обратите внимание на проблему тротуаров в Кирове. Их нет,ровно как и пешеходных переходов и дорожных знаков. Вчера сбили 80-летнюю бабушку и уехали с места ДТП. Тротуара на улице Воровского нет. У бабушки переломы ноги в двух местах,синяки на лице и ушибы, - пишет Ольга.
- Здравствуйте. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. К сожалению, нет возможности сделать тротуары на всех улицах города. Согласны, что на дороге по ул. Воровского он необходим, но в этом году нет возможности его сделать. Сейчас в рамках Всероссийского голосования можно проголосовать, чтобы тротуар сделали по этой улице, он есть в перечне объектов благоустройства на следующий год: https://clck.ru/hGsYh. В случае, если он наберёт наибольшее число голосов, он будет сделан в следующем году, - прокомментировали ситуацию в администрации района.