Грязь, пыль и бесконечный поток песковозов: жители Калужской области недовольны состоянием отремонтированной дороги

Во вторник, 27 мая, в комментариях под постом губернатора появилась жалоба местной жительницы о состоянии объездной дороги Малоярославец – Детчино – Калуга.

- Это Афонасовский песчаный карьер, бесконечная вереница песковозов, несут на колёсах глину на дорогу общего пользования. На фото видно, как близко находится заезд на карьер, недавно там проделали дополнительный въезд. В сухую погоду стоит пыль столбом, в дождь это место превращается в глиняное месиво, - пишет Оксана.

- Съезд включен в паспорт проекта дороги и является законным. Дорога общего пользования, запретить проезд большегрузам невозможно. Очередной ремонт дороги запланирован до конца 2027 года. Уборка на дороге проводится регулярно, по мере необходимости, - прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области.