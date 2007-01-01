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Владислав Шапша провел личный прием жителей

Дмитрий Ивьев
27.05, 13:12
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Мероприятие состоялось во вторник, 27 мая.

Супруга участника спецоперации из Козельска подняла вопрос о качестве теплоснабжения в районном центре.

Как пояснил Шапша, в прошлом году была построена котельная для школы № 3. Еще одну котельную в этом году построят на улице Чкалова – для школы №1, ФОК и части жилого сектора.

В свою очередь житель Бетлицы попросил губернатора о помощи с ремонтом дороги. На улице Спортивной никогда не было асфальта, школьный автобус вынужден ходить в объезд.

Шапша пообещал, что работы начнутся с асфальтирования километрового участка. Остальное – в 2026 году.

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