Владислав Шапша провел личный прием жителей

Мероприятие состоялось во вторник, 27 мая.

Супруга участника спецоперации из Козельска подняла вопрос о качестве теплоснабжения в районном центре.

Как пояснил Шапша, в прошлом году была построена котельная для школы № 3. Еще одну котельную в этом году построят на улице Чкалова – для школы №1, ФОК и части жилого сектора.

В свою очередь житель Бетлицы попросил губернатора о помощи с ремонтом дороги. На улице Спортивной никогда не было асфальта, школьный автобус вынужден ходить в объезд.

Шапша пообещал, что работы начнутся с асфальтирования километрового участка. Остальное – в 2026 году.