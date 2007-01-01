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В Калуге заметили жижу в Оке

Дмитрий Ивьев
27.05, 12:44
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Наш читатель снял видео в понедельник, 26 мая.

- Пристань с кранами в Турынино, чуть ниже очистных, - пояснил он.

На записи видна жижа непонятного происхождения в реке.

Сегодня в течение дня специалисты Росприроднадзора собираются выехать на место.

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