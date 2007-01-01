Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жалуются на отсутствие освещения на улице Маяковского
Общество

В Калуге жалуются на отсутствие освещения на улице Маяковского

Дарья Джуманова
27.05, 12:00
0 331
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местная жительница поделилась проблемой в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в понедельник, 26 мая.

По ее словам, фонари на этой улице либо не работают, либо дают тусклый желтый свет.

- Просим всем районом (уже не первый год) сделать нормальное освещение по дороге и, желательно, не жёлтого цвета. Очень темно, - пишет Лера.

- В течение двух недель освещение восстановят. По замене ламп подрядная организация оценит необходимость замены и примет меры, - прокомментировали в горуправе.

Новости по тегу
освещение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNHZmd4cUx6VTJuODkzb0VST1lhVEE9PSIsInZhbHVlIjoiNlZNeVdmS0oybkQ4S2EyVG9LQStwMXp3dU41a1JoM2ZRYlU2aVJ1R2VIQzQ5MHQxdTE3clJlWVI3SnRaSFdxbjV0bktKNytlUzdYYmtBV25aL2ZDVE96VmtDNWd6ZEc2NHZrbXZodXBpbmlUaDNjckg4b0FUb2k2d0sxQzJhMkpyb0JMeUdHUmtPUlJGdWhKa0N5eXBKMkcyUUxsUGV1aVV0K1Z2S1RrR1IwT0hEL09EK04vWHBoazJ3dXdWaWFBQ3FxcFd1TVZ0MkNVam1tSFF6SlgxcExZN0ZCbUlJVVorNkhjSG8zYngvZ1NNa3dDYi9sejJ0NmFweS81Nk5tTWlYcjYrSllRckkwRi95cndqa3pWRElBWW5TNkVEUEFmeUdWRnFZY0ZVSllHV3hvZnNmbTYzMit4UE42bVJBVHJOK0FUbGIyZTYwWStZS3NDMkFtS1h2VkNpMVMvbGFqbGlTMGQ0UWpFam9VblpsTGpEYk5kVXA4bS9OZHN1b2FLUUVEOU1QK29CcDRQcFBxRUNNTlp3RzN0MzVWTmRhMENLZWF6NVJJSlVpTnNIZkdxdDhOTzlEdWpCWHFDSDM3WCIsIm1hYyI6IjFhYmIzODYyODc4Njc4YTYxNGNlYjVhNjM2NWNmNDFjYzJiN2IzNzJlZjIyNTkxMmY2YWExNTQ2YzczMGJlMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNvcWsySThrV3JnMCs5a2h2aGI5bFE9PSIsInZhbHVlIjoiNjVsSDJhNDZXODlyWngvVXp6VGtXTjlXRzJYZklaQ2pyeTY5VXJrZjYvR2xjVFVJZG1yNHdjRkFvdW5reWsvNkRaTkdPTVgyUWxpcUVHQ2pJTmRhWWRwRld5OUpmYlVGWGRrWHd1QURkSkRlT3k5bzZkUWRpcC9nY3RCdnBVaG55Z3E3aWl0Z1M0cVFxaFAwQnltdzhxcU5MZmFrNlBjc3VQWklITFRJbGM3ZUVybEY2K0l3Szhza2tMZjBHZE0vRzE4RnFmUGNzcHl0OGdsa2pEUjVQRFU0SG9yMTZCWVNMczV2Vm5WNzZmWWkwYUl5ZkUycTZRT0hqbHBlUHVXQXZ2cmNOOHE0T1BabTd6Y2NRUEhTSjRDMGFFaXRvSlRSMDc4RmoveE9aMlBBaEVidkE3UnVjZVNnRjl3NjZUZTViMy9zc1N0c3A2NHl2QmtNZGFmMnp6TUcwTzVOeTJiOTY5cmVMNUV1VFgzeWUzQmd3Qk5qUFcwMlRQVGJHY0ZRTG1BQUlLWFhnU2ltOVZUc0NoRmsvdFVTNTBETnRWV3ZrT1NORHdZaDVTdGdaeHkyTXpoRkNkaFYvOHdBM0JIcUtBb0U3YXVkUklPQmh2RlNyczZmNVhsRmpFUEdZOUxmZGM1Z3ZZUER0MjZEOUZ4Ri91U2pxRytJSEVIOVJHaFpmZjZnbytpUEt0dVNpelNtZmVNTEdhSFZwU3NqT3Y3dlN0QVFMNlViWmVPOTVCVWdUanRXRDFKTVBFdnMrRmJPLzNVdUpDODJsRUxFMm52SGp0TkpDZEkzVmhMTEc1dnVlRnRualNrZk9UQlcyZG1Ed2RIckd5VUtsUlJvTlNiQyIsIm1hYyI6IjNkN2MzYzYzOWZlMGYxOGYxMTJjMWQxZDViMzQxYzM4MTk5ZDAzZmJjMThkOGU5NjFhOThiZDg4Yzk4MjhjMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+