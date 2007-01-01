В Калуге жалуются на отсутствие освещения на улице Маяковского

Местная жительница поделилась проблемой в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в понедельник, 26 мая.

По ее словам, фонари на этой улице либо не работают, либо дают тусклый желтый свет.

- Просим всем районом (уже не первый год) сделать нормальное освещение по дороге и, желательно, не жёлтого цвета. Очень темно, - пишет Лера.

- В течение двух недель освещение восстановят. По замене ламп подрядная организация оценит необходимость замены и примет меры, - прокомментировали в горуправе.