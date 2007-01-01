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Общество

В Калужской области врача оштрафовали за разглашение врачебной тайны

Дарья Джуманова
27.05, 11:09
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Кировская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере здравоохранения. О результатах сообщили во вторник, 27 мая.

В ходе проверки выявили нарушение в работе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №1». Сотрудник больницы выдал пациенту медицинскую справку с персональными данными третьего лица и информацией, составляющей врачебную тайну.

Виновника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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