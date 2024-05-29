Около тысячи калужан попало в реестр злостных алиментщиков

Такой список заработал с 25 мая согласно федеральному закону № 114-ФЗ от 29.05.2024, сообщили во вторник в правительстве региона.

Реестр ведет Федеральная служба судебных приставов. Попасть туда могут все калужане, которые регулярно не платят деньги на содержание своих детей.

Найти список можно официальном интернет-сайте УФССП по Калужской области. Из публичного доступа фамилии уберут только после полного погашения задолженности.

Как отмечают в правительстве, новый закон должен мотивировать должников, чтобы избежать репутационных потерь.