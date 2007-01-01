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Общество

У жителей Спас-Деменска из крана течёт не вода, а мёд

Дарья Джуманова
27.05, 10:39
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Во вторник, 27 мая, в комментариях под постом губернатора в социальной сети местные жители оставили жалобу.

- Такая вода — это не мед. Долго будет течь у жителей Спас-Деменска, дом 130. Спрашивают жители и пенсионеры. Вторая проба с ул. Трегубова: несоответствие налицо.

- Вчера специалисты Водоканала устраняли утечку, после проведения работ в воду могли попасть примеси. Сегодня планируется проверка станции очистки, при необходимости будет проведена промывка сетей. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Вода в Спас-Деменске
Вода в Спас-Деменске

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