У жителей Спас-Деменска из крана течёт не вода, а мёд

Во вторник, 27 мая, в комментариях под постом губернатора в социальной сети местные жители оставили жалобу.

- Такая вода — это не мед. Долго будет течь у жителей Спас-Деменска, дом 130. Спрашивают жители и пенсионеры. Вторая проба с ул. Трегубова: несоответствие налицо.

- Вчера специалисты Водоканала устраняли утечку, после проведения работ в воду могли попасть примеси. Сегодня планируется проверка станции очистки, при необходимости будет проведена промывка сетей. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.