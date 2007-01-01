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Общество

Едут рывками, выходить неудобно: калужане жалуются на водителей общественного транспорта

Дарья Джуманова
27.05, 10:12
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В понедельник, 26 мая, местная жительница рассказала о проблеме в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

По ее словам, водители часто останавливаются слишком далеко от бордюра, из-за чего пожилым людям и пассажирам с ограниченными возможностями сложно выходить.

- Почему водители не могут подъезжать достаточно близко к бордюру для удобства высадки, - пишет Ирина.

Она также обратила внимание на резкие движения транспорта во время поездки.

- Руководителю транспортного предприятия поручили провести внеплановый инструктаж об остановке транспортных средств с максимальным приближением к посадочной площадке. Но, к сожалению, это не всегда возможно, так как есть остановочные пункты, на которых в нарушение требования правил дорожного движения паркуются автомобилисты, которые мешают подъезду к остановочной площадке, - сообщили в горуправе.

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