Едут рывками, выходить неудобно: калужане жалуются на водителей общественного транспорта

В понедельник, 26 мая, местная жительница рассказала о проблеме в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

По ее словам, водители часто останавливаются слишком далеко от бордюра, из-за чего пожилым людям и пассажирам с ограниченными возможностями сложно выходить.

- Почему водители не могут подъезжать достаточно близко к бордюру для удобства высадки, - пишет Ирина.

Она также обратила внимание на резкие движения транспорта во время поездки.

- Руководителю транспортного предприятия поручили провести внеплановый инструктаж об остановке транспортных средств с максимальным приближением к посадочной площадке. Но, к сожалению, это не всегда возможно, так как есть остановочные пункты, на которых в нарушение требования правил дорожного движения паркуются автомобилисты, которые мешают подъезду к остановочной площадке, - сообщили в горуправе.