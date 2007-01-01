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Общество

В Калуге опубликовали график подвоза воды в северные районы

Дарья Джуманова
27.05, 09:54
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Во вторник, 27 мая, там временно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ.

Вот список адресов и времени подвоза:

Улица Кибальчича, дом 4 — с 10:00 до 10:45;

Улица Малоярославецкая, дом 4 — с 11:15 до 11:45;

Улица Кубяка, дом 4 — с 12:00 до 12:45;

Улица Кубяка, дом 9, корпус 2 — с 13:00 до 13:45;

Улица Терепецкая, дом 9 — с 14:00 до 14:45;

Улица Московская, дом 311, корпус 5 — с 15:00 до 15:45;

Улица Московская, дом 315, корпус 1 — с 16:00 до 16:45;

Улица Дорожная, дом 34 — с 17:00 до 17:45;

Канищево, улица Новая, дома 7–9 — с 18:00 до 18:45;

Улица Большие Энтузиастов, дом 2 — с 19:30 до 20:30;

Улица Большие Энтузиастов, дом 12 — с 20:45 до 21:45;

Улица Дальняя, дома 25, 27, 29 — с 10:00 до 10:45;

Улица Звездная, дом 19а — с 11:00 до 11:45;

Улица В.Никитиной, дом 37 — с 12:00 до 12:45;

Переулок Малинники, дом 13 — с 13:00 до 13:45;

Переулок Ольговский, дом 12 — с 14:15 до 15:30;

Улица Дружбы, дом 12 — с 15:45 до 16:45;

Улица Тарутинская, дом 171, корпус 2 — с 17:00 до 18:00;

Улица Тарутинская, дом 231, корпус 7 — с 18:30 до 21:30.

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