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Общество

Калужане сомневаются в необходимости вложений в набережную Оки

Дарья Джуманова
27.05, 09:36
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В понедельник, 26 мая, в комментариях под публикацией городского головы появился вопрос местного жителя о дальнейшем благоустройстве города.

- У меня, как и у многих жителей, возникают серьезные вопросы по поводу инвестиций бюджетных средств в набережную Оки. Кто, кроме вас, считает это приоритетным направлением? Не лучше ли сначала разобраться с тем, кто выполнял работы? Необходимо найти подрядчика, ответственного за эти недоделки, и заставить его исправить все за свой счет,- пишет Владимир.

Городская управа ответила, что гарантийный ремонт на набережной уже ведётся и завершится в первой половине июня.

- А вот какую новую территорию мы будем благоустраивать в следующем году, полностью зависит от выбора жителей города. Сейчас, действительно, лидируют два объекта - бульвар Чичерина и набережная Оки. Победит та территория, за которую проголосует больше людей, - добавили в ведомстве.

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