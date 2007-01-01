В Калуге разрушается дорога около мусорной площадки

В понедельник, 26 мая, в комментариях под публикацией губернатора жительница города пожаловалась на состояние дороги на улице Белинского, 4.

По её словам, при уборке отходов коммунальщики используют грузовик с ковшом, который портит асфальт и ограждение.

- С каждым разом котлован становится больше и больше, - написала женщина, призвав власти обратить внимание на проблему.

- К сожалению, в отсек для крупногабаритных отходов складируют строительные отходы, которые нельзя выбрасывать на мусорную площадку. Перевозчик вынужден применять погрузчик для уборки мусора из отсека, - объяснили в региональном Минстрое.

Городская управа сообщила, что площадку планируют подсыпать в течение лета.