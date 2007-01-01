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Новость дня Общество

В Калуге разрешили купаться только в трех водоемах

Дмитрий Ивьев
26.05, 16:25
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Городская управа 26 мая опубликовала список мест, которые предназначены для отдыха на воде:

  • Лаврово-Песочня,
  • Андреевский карьер,
  • Яченское водохранилище (Парк «Мир»).

В Оке, а также в различных прудах на территории города, залезать в воду запрещено.

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