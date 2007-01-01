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Новость дня Общество

В Minecraft появился город билайна с охотниками на мошенников — в нем раскрывается более 100 скам-схем и способОВ борьбы с ними

27.05, 12:01
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билайн представил собственную карту в метавселенной Minecraft — «Охотники на мошенников». Это детективная игра с элементами кибербезопасности и интеграцией искусственного интеллекта, которая научит геймеров, как не стать жертвой интернет-мошенников.

Суть игры: участники становятся охотниками на мошенников и исследуют огромный виртуальный город ScamCity. Они распознают схемы мошенничества и ловят злоумышленников, с помощью бустеров безопасности в своих виртуальных смартфонах. Чтобы понять схему, нужно сначала поговорить с жертвой и узнать детали преступления. Участники будут общаться с NPC-жителями, способными поддерживать разумный диалог с помощью ChatGPT, и узнают реальные истории обмана. Всё, как в жизни, только в кубическом мире Minecraft.

В игре реализовано более 100 мошеннических схем: от подменных номеров и звонков «от банка» до фишинга и поддельных сайтов. Участники в игровой форме узнают, как распознать угрозу, защитить личные данные и использовать инструменты киберзащиты — в том числе сервис «Моя безопасность» от билайна.

Охотники на мошенников не останутся и без зарплаты. За каждого пойманного мошенника игроки получают соты (внутриигровую валюту), которую можно обменивать на промокоды в интернет-магазине билайна. Чем активнее игрок, тем больше скидка. Кроме того, в игре действует рейтинг охотников, и каждую неделю топ-3 игрока будут получать призы:

  • Куб-антискама — светящийся куб с дисплеем, предлагающий забавные фразы для троллинга мошенников. 
  • Лампа охотника — атмосферная настольная лампа в стиле Minecraft.
  • Футболка охотника на мошенников — фирменный мерч билайна в кубическом дизайне проекта.

Центр притяжения всех охотников на мошенников в ScamCity — башня билайна. Там игроки могут подзаряжать свои бустеры безопасности, тратить соты на призы, получать наводки на новых мошенников и отслеживать свой рейтинг. А еще участников ждут пасхалки и интересные отсылки к другим известным фантастическим вселенным, оказавшимся на карте билайна в кубическом мире Minecraft.

Ознакомиться с проектом и запустить игру можно на сайте ОхотникиНаМошенников.рф

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