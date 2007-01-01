Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области

За неделю, с 19 по 25 мая, к врачам обратились 4707 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Калуге были два случая гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ выросла на 12%.

В больницы попали 15 человек.