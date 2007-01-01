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Общество

Шум, мат и пьяные крики: калужане требуют закрыть пивной магазин

Дарья Джуманова
26.05, 14:15
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В пятницу, 23 мая, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

По словам женщины, пивной магазин на Дмитрова, 4А, вопреки запрету, продолжает работать до двух часов ночи, нарушая покой жителей спального района.

- Вся эта пьянь вываливается на порожки и гульбанит всю ночь с криками, матом, песнями и танцами.

Когда это прекратится? Почему законы не исполняются? Когда у нас ночью будет тихо? Какое исключительное право у данного заведения работать в спальном районе? - пишет Елена.

В ночь с 19 на 20 мая она засняла видео, на котором видно, что заведение активно работает, а его гости ведут себя шумно.

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