Шум, мат и пьяные крики: калужане требуют закрыть пивной магазин

В пятницу, 23 мая, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

По словам женщины, пивной магазин на Дмитрова, 4А, вопреки запрету, продолжает работать до двух часов ночи, нарушая покой жителей спального района.

- Вся эта пьянь вываливается на порожки и гульбанит всю ночь с криками, матом, песнями и танцами.

Когда это прекратится? Почему законы не исполняются? Когда у нас ночью будет тихо? Какое исключительное право у данного заведения работать в спальном районе? - пишет Елена.

В ночь с 19 на 20 мая она засняла видео, на котором видно, что заведение активно работает, а его гости ведут себя шумно.