«Мираторг» объявляет набор на целевое бесплатное обучение

26 мая 2025 г. Агропромышленная компания «Мираторг» объявляет о старте приема заявок на целевое обучение в вузах в рамках программы «Поколение Мираторг» на 2025 год. В этом году компания предоставляет 200 бюджетных мест для абитуриентов и студентов из всех регионов России по 4 ключевым направлениям – агрономия, ветеринария, инженерия (механизация, электрификация и автоматизация), зоотехния.

Целевое обучение – это особый формат подготовки специалистов, при котором заключается договор между заказчиком целевого обучения (будущим работодателем), вузом и студентом, регламентируемый Постановлением Правительства РФ от 27.04.24 г. № 555. Такая схема обучения позволяет гарантировать качественное профильное образования, получать поддержку и мотивацию в ходе учебы и возможность сразу после выпуска начать карьеру в ведущей агрокомпании страны.

Заявку на целевое обучение в рамках сотрудничества с «Мираторг» могут подать: выпускники 11-х классов, выпускники средних специальных учебных заведений, планирующие получить высшее образование, а также студенты ВУЗов 2-4 курсов по смежным направлениям.

«Работа в аграрной отрасли сегодня – это не просто профессия, а миссия. От качества труда специалистов в сфере животноводства, растениеводства и агроинженерии напрямую зависит продовольственная безопасность страны, поэтому компания готовит кадры на перспективу. Так, недавно мы провели экскурсию на ферме «Молодовое» для школьников Шаблыкинского района Орловской области, показали, как устроен современный агробизнес, дали возможность своими глазами увидеть крупный рогатый скот породы абердин-ангус и задать вопросы нашим специалистам. Мы верим, что такие встречи зажигают интерес и помогают увидеть свое будущее в аграрной профессии. И, кто знает, возможно, среди ребят уже есть будущие студенты нашей программы и сильные кадры отрасли», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

Для подачи заявки на целевое обучение нужно заполнить форму.

Горячая линия для абитуриентов и их родителей – 8 (910) 322-21-00.

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