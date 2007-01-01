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Реконструкция старинной колокольни в Калуге началась с молебна

Колокольня Храма Преображения Господня на Смоленке дождалась долгожданного ремонта.
Владимир Андреев
26.05, 12:05
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Построенный в 1700 году, Храм начал активно разрушаться в последние полгода. Колокольня находится в аварийном состоянии и работы по ее восстановлению необходимо начинать незамедлительно.

В понедельник, 26 мая, перед началом работ молебен провел митрополит Калужский и Боровский Климент.

Владыка поблагодарил губернатора за помощь в экстренной, аварийной ситуации.

- Я обратился к Владиславу Валерьевичу, губернатору нашей области, и выделены были средства, чтобы этот храм не разрушился, - отметил владыка Климент.

Глава региона в свою очередь высказал уверенность в том, что Храм удастся восстановить.

- Я уверен, что на этом месте Храм продолжит стоять многие-многие сотни лет, - подчеркнул губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Спасибо всем, кто принимал и принимает в этом участие. И, конечно, удачи строителям.

Восстановительные работы будут идти больше года. Генеральный директор фирмы-подрядчика после проведения серьезных проектных изысканий отметил сложность реставрации.

Виктор КУВШИННИКОВ. Виктор КУВШИННИКОВ.
Генеральный директор компании ИГИТ (Инженерная геология исторических территорий)

Здесь достаточно сложные геологические условия, произошла серьезная осадка здания на 24 сантиметра и отклонение от вертикали составило 64 сантиметра.

Будем устанавливать пять специальных ферм, которые будут опираться на разные уровни колокольни. Они позволят стабилизировать ее. Цементацию фундамента, противокарстовые работы.

По словам подрядчика только первый этап стабилизации займет 7-8 месяцев. Лишь после этого специалисты начнут реставрационные работы.

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